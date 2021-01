2021 is nog maar vijf dagen oud en nu al heeft de Zwitserse freeskiër Fabian Bösch een wereldprimeur te pakken. In z'n thuisstad Engelberg vloog hij namelijk achterwaarts - ja, achterwaarts! - een 140 meter hoge skischans naar beneden. Hij haalde daarbij snelheden tot 90 kilometer per uur op normale skilatten. Na zijn afzet draaide hij meteen 180 graden en gebruikte hij een kleine kicker om een perfecte dubbele frontflip te landen. Van maar liefst 50 meter ver . En wat heb jij gedaan deze eerste dagen van het nieuwe jaar?

Niet zijn eerste poging