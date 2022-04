5 dingen die elke Elden Ring-beginner moet weten

Dankzij de fantastische reviews en alle hype is Elden Ring de eerste game van From Software dat spelers aantrekt die tot dusver wegbleven van het genre. Hoewel het zeker niet minder veeleisend is dan zijn voorgangers, biedt de open world meer evenwicht met de harde uitdagingen van de main quest.

Net als Dark Souls, Bloodborne en anderen is Elden Ring opzettelijk zeer cryptisch. Dit maakt het voor absolute beginners niet makkelijk om te ontdekken waar ze moeten beginnen. Hoewel het mysterieuze karakter net het verschil maakt, zijn er toch een paar dingen die nieuwkomers moeten weten voor een vlotte start. Lees als: dit hadden wij willen weten toen we met Elden Ring begonnen.

Onze laatste aflevering van Red Bull Cheat Code over Elden Ring al gezien? Daarin stoomt Syroop zich klaar om zijn eerste boss te verslaan door te leren boogschieten, bijlwerpen en zwaardvechten. De blauwe plekken kreeg hij er gratis bij!

01 Dat dikke harnas maakt het onnodig moeilijk

Wist je dat er een limiet zit op hoeveel uitrusting je kan dragen? Elk wapen, talisman en stuk harnas telt mee. Als je over 70% van je maximale draagvermogen gaat, vertelt het spel je dat je een "zware last" draagt. Dit gebeurt heel snel in het begin van het spel. Veel spelers beseffen waarschijnlijk niet eens dat ze deze debuff hebben. Ook wapens die je op je reserveslots zet - en dus in snelle selectie hebt - tellen mee voor de gewichtslimiet.

Heb je de debuff, dan wordt je dodge roll veel trager. En er is een goede reden waarom je zoveel spelers ziet rollen in plaats van blokkeren. Het blocken van aanvallen kost extreem veel stamina en als je geen schild gebruikt, kost het HP. Een dodge roll maakt je niet alleen onkwetsbaar, maar zorgt vaak voor een positioneel voordeel dat je kan gebruiken in tegenaanval.

Dit betekent niet dat blokkeren zinloos is! Vooral in het begin is de snelle dodge roll uiterst waardevol. Zorg er dus voor dat je ofwel je stamina verhoogt, iets lichtere armor draagt of slechts 1 of 2 wapens meezeult. Het komt zelden voor dat je snel tussen wapens moet wisselen.

Goed gepantserd, maar traag. Zorg dat je genoeg uithoudingsvermogen hebt. © From Software

02 Vind kaartsegmenten op stenen pilaren

De wereld van Elden Ring - the Lands Between - is immens groot. Om niet verloren te lopen, kan je best de delen van de wereldkaart verzamelen. Deze zijn altijd op dezelfde plaatsen te vinden: aan de voet van grote stenen pilaren. Je kan ze ook op je kaart zien als je het segment nog niet hebt. Herken ze aan het kleine obelisk-symbool!

En ook al worden ruïnes, catacomben en forten pas getoond nadat je ze bezocht, op de kaart kan je de structuren ervan herkennen. Mijnen en tunnels, bijvoorbeeld, zijn altijd gemarkeerd met een rode cirkel. Je kan kerken en torens ook snel herkennen aan hun omtrek. Simpel!

Deze obelisken geven aan dat je hier een stuk van een kaart kunt vinden © From Software

03 Upgrade de flasks

Als je rust in een Site of Grace, zal je zien dat je de flasks kan upgraden. Golden Seeds verhogen het maximum aantal consumables dat je kan dragen. Sacred Tears verbeteren hun effectiviteit. Simpel! Het leuke is dat het niet willekeurig is waar je deze items vindt. Je kan Golden Seeds vinden bij kleine gouden boompjes. Te spotten van op lange afstand. Sacred Tears verzamel je aan de voet van standbeelden in de kerken van Elden Ring. Kijk dus eens goed rond tijdens je avontuur. Bonus: kerken zijn ook een Site of Grace.

Aan de voet van deze bomen vind je altijd Golden Seeds © From Software

04 Waar zijn die eerste Smithing Stones?

Als je de wapens wilt upgraden - en ja, dat wil je zeker - heb je Smithing Stones nodig. Ze liggen verspreid over the Lands Between, in de resten van overleden avonturiers. Er lopen trouwens ook enkele hostiles rond die een kleine kans hebben om de stenen als buit te droppen.

Wil je in het begin een grote hoeveelheid inslaan? Bezoek gewoon de Limgrave Tunnels. Deze mijn ligt aan het einde van een ravijn, direct boven het beginpunt van het spel. Wees voorzichtig, want het pad leidt door een moeras. En o ja, er schuilt een draak.

In de mijn vind je een beperkt aantal Smithing Stones. Wees dus gerust kieskeurig in welk wapen je investeert. Later in het spel zul je in een mijn een voorwerp vinden dat de mogelijkheid geeft om Smithing Stones te kopen.

De Mines of Limgrave liggen direct in het eerste gebied van het spel. © From Software

05 Ga niet naar Storm Veil Castle

Waarschijnlijk de belangrijkste tip die we nieuwe spelers kunnen geven: Volg niet het gouden pad dat het spel in het begin voor je uitstippelt. Waarom? De gouden pijlen lopen rechtstreeks naar Storm Veil Castle, waar de eerste boss Margit the Fell Omen al wacht. Deze boss zal in het begin onverslaanbaar aanvoelen. Volledig opzettelijk.

In Limgrave liggen catacomben, ruïnes en kleinere dungeons die veel makkelijker onder de knie te krijgen zijn dan Margit. Naast nieuwe armor, vertoeven er bosses die ook uitdagend maar doenbaar zijn. Met de level-ups die je op deze manier verzamelt, kan je het later opnemen tegen Margit.

Zelfs in Limgrave stuimel je in gebieden die veel uitdagender zijn dan je skill level. De vuistregel is: als je het gevoel hebt dat iets te moeilijk is - don't go there! In feite vind je naast Limgrave nog twee andere gebieden die je kunt exploren zonder de boss te verslaan. Terwijl de velden in het oosten bedoeld zijn voor hogere levels, kan je makkelijk het gebied achter de brug in het zuid-oosten bezoeken , nog voor Storm Veil Castle.

"Put those foolish ambitons to rest!" - Margit heeft geen medelijden © From Software

Durf de wereld te verkennen. Vooral wanneer je vast zit. Good luck, have fun, lowly Tarnished!