Klaar voor de exclusieve preview stream van Elden Ring?

Het wachten op Elden Ring is bijna voorbij. Op 25 februari wordt FromSoftware's langverwachte action-RPG op de wereld losgelaten, direct ook het hoogtepunt van de studio's traject van Demon's Souls naar Sekiro: Shadows Die Twice. Wat de hype nog groter maakt, is de betrokkenheid van Game of Thrones-auteur George R. R. Martin.