Esteban Muth: "Racen in DTM is een kinderdroom die werkelijkheid wordt!"

Brullende turbomotoren in schitterende racewagens op een iconisch circuit. Dat is waar het komend weekend allemaal om draait tijdens de DTM-race op het circuit van Zolder . Want inderdaad, de DTM-karavaan houdt dit jaar ook halt in ons land! De beste piloten ter wereld - waaronder Alex Albon en Liam Lawson - gaan er vol voor de overwinning. En met topsnelheden van meer dan 300 km/u mag je dat gerust letterlijk nemen.

Voor het eerst sinds 2017 staat dit jaar ook een Belg aan de start in een DTM-manche: Esteban Muth . 19 jaar is hij, en nu al een rising star in de wereld van motorsport. Zaterdag rijdt hij z'n tweede DTM van het seizoen. En wij kregen hem nog snel te pakken voor een interview!

Hoe ben je in de wereld van motorsport beland?

"M'n vader was vroeger copiloot in rally. Ik ben eigenlijk dus opgegroeid in deze wereld. M'n eigen carrière ben ik een paar jaar geleden al begonnen, toen ik meedeed aan het Belgisch kampioenschap karting. Daarna heb ik ook deelgenomen aan het Europees én het wereldkampioenschap met het team van Dino Chiesa. In 2018 zette ik dan uiteindelijk de stap naar single seaters. En nu staan we hier."

Dit is je eerste keer in DTM. Hoe spannend is dat?

"Ongelooflijk spannend! Sowieso is elke eerste keer in een discipline wel even afwachten, maar DTM is voor mij echt een kinderdroom die ik kan waarmaken. En dan ben ik nog eens de eerste Belgische racer in DTM sinds 2017. Wat een eer!"

Kan je in je eigen woorden het concept van DTM eens uitleggen?

"DTM staat voor Deutsche Tourenwagen Masters. Het is een competitie waar je als piloot alleen rijdt én meteen ook het snelste kampioenschap ter wereld. Met turbomotoren halen we bijvoorbeeld makkelijk snelheden van meer dan 300 km/u!"

"Net zoals bij Formule 1 of WRC is er elk jaar een DTM-wereldkampioenschap. In totaal zijn er negen stops, waarvan de meeste trouwens in Duitsland liggen omdat DTM van oorsprong een Duitse competitie is. En één van die stops is dit jaar dus België."

Liam Lawson en Esteban Muth © Esteban Muth

Hoe schat je jouw kansen in op het circuit van Zolder?

"Eerlijk? Ik zou echt niet weten hoe het er in Zolder aan toe zal gaan. Het is moeilijk om een inschatting te maken, zeker omdat de weersomstandigheden heel wisselvallig zijn. Wat ik wel weet, is dat het niet makkelijk zal worden. Zolder is niet voor niets een iconisch circuit. Voor de remmen en de banden van m'n wagen wordt het lastig, maar de race op de Lausitzring ging al goed; daar hebben we kunnen tonen dat de auto zeker potentieel heeft."

Naar wie kijk je het meest op?

"Ik kijk heel hard op naar mijn mentor, André Lotterer. Hij is zelf een Duits-Belgische coureur en een van de beste die ik ken. Binnen DTM zelf ben ik een grote fan van René Rast. Hij is al drie keer wereldkampioen geworden, zelfs vorig jaar nog. Echt een ongelooflijke piloot!"

Hoe bereid je jezelf voor op een race?

"Ik doe elke dag aan sport, behalve op zondag. Naast m'n trainingen voor races doe ik ook aan martial arts en ik heb een personal coach die mij helpt om zowel mentaal als fysiek op topniveau te geraken. Vlak voor de race zoek ik altijd even de rust op zodat ik mij volledig kan concentreren op de wedstrijd die komt."

Wat is je grootste doel voor dit seizoen en de toekomst?

"Dit seizoen zou ik natuurlijk liefst zoveel mogelijk podiums halen. En wat de toekomst betreft; ik wil gewoon echt carrière maken als professioneel piloot en een kampioenschap winnen, in DTM of een andere discipline."