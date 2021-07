Op 16 juli is F1 2021 verschenen, de nieuwste racegame van Codemasters waar je weer over de baan kan knallen met je favoriete Formule 1-coureurs. En nu kan je niet enkel met grote namen als Max Verstappen en Lewis Hamilton aan de slag, maar ook met een nieuw gezicht: Aiden Jackson. Jackson is het fictieve hoofdpersonage van Braking Point , de splinternieuwe verhaalmodus van F1 2021. Hieronder vertellen we je wat je daarvan mag verwachten!

Spoiler alert: Lees niet verder als je nog niets over het proloog en de eerste twee hoofdstukken van Braking Point wil weten!

Je wordt al snel een van de grote jongens

Aiden Jackson is een jonge Britse racer die tijdens de start van Braking Point in de lagere Formule 2-klasse rijdt. Je mag zelf bepalen voor welk team Jackson in z'n wagen stapt, maar dat is in het begin sowieso wel een kleiner team zoals Alpha Tauri of Haas. Hoe mooi het ook zou zijn, je kan er dus niet voor kiezen om meteen de tweede man achter Max Verstappen te worden.

In de proloog begin je in Abu Dhabi met de laatste Formule 2-race van het jaar. Jouw taak? De race winnen - uiteraard - en daarmee het kampioenschap veiligstellen. Als beloning krijg je de kans om je te mengen onder de grote knapen van de Formule 1.

F1 2021 Braking Point © Codemasters

Een gezonde portie drama

Na de race in Abu Dhabi ga je meteen door naar het volgende seizoen. Je maakt er kennis met de Nederlandse Casper Akkerman , de andere coureur voor jouw team. Hij is een ervaren en kalme racer, maar weet evengoed dat zijn carrière niet eeuwig blijft duren.

Aiden Jackson reed nog in een driewieler toen Akkerman z'n topjaren beleefde. Hij kijkt erg op naar z'n Nederlandse teamgenoot, maar wil tegelijkertijd ook laten zien dat hij niet voor Akkerman moet onderdoen. De confrontatie tussen de jonge coureur die zich wil bewijzen en de ervaren teamgenoot die relevant wil blijven, zorgt in de eerste twee hoofdstukken van het verhaal alleszins voor genoeg vuurwerk en (heel vermakelijk) drama!

F1 2021 Braking Point persconferentie © Codemasters

Competitie boven vriendschap

Als jonge coureur die uit de Formule 2 komt, heeft Aiden Jackson in het begin behoorlijk wat moeite om zich aan te passen aan de wereld van Formule 1. En Devon Butler maakt het er hem niet makkelijker op. Integendeel. Hij was al een etterbak in F1 2019, toen hij de rol kreeg van rivaal om de Formule 2 in de gameserie te introduceren. In F1 2021 mag Butler net zoals Jackson ook met de grote jongens spelen.

In Braking Point worden Jackson en Butler vaak met elkaar vergeleken: beide coureurs hebben in korte tijd promotie gemaakt vanuit de Formule 2 en worden gezien als grote, opkomende talenten. Maar veel goeds zal je de twee niet tegen of over elkaar horen zeggen. Zo sneer je bijvoorbeeld naar Butler tijdens je eerste persconferentie en komt Butler met ongevraagd (en heel slecht) advies aanzeilen na een incident in hoofdstuk 2.

Je mama en teammanager zijn je grootste steun

Naast Akkerman en Butler spelen ook Jacksons moeder en Brian Doyle een rol in het verhaal. Mama belt vaak en probeert je altijd een hart onder de riem te steken, hoe slecht het ook gaat. Doyle is de manager van het team waarvoor je gaat racen. Hij is een grote liefhebber van de sport en steunde Jackson al in de tijd van Formule 2.

F1 2021 Braking Point Brian Doyle © Codemasters

Elke keuze heeft een gevolg

Over exploderende wagens en hevige drama hoef je je in het begin nog geen zorgen te maken. Wat je wel in het achterhoofd moeten houden, is dat de keuzes die je maakt altijd gevolgen hebben, zeker naarmate je verder gaat in het verhaal.

Het eerste uur van Braking point eindigt in China, waar Jackson, Akkerman en Butler de confrontatie met elkaar aangaan. Benieuwd naar hoe dit - en de rest van het verhaal - afloopt? Speel dan nu het spel!