Het is bijna zover! Op 16 juli verschijnt de nieuwe F1-game! Uiteraard mogen we ons weer aan alle teams, circuits en aangepaste regels van het nieuwe F1-seizoen verwachten - samengevoegd in een authentieke racebeleving die zowel hardcore fans als casual spelers zal bekoren. Maar wat weten we tot nu toe nog over de game? Je leest het hieronder!

En wie niet meer kan wachten tot 16 juli, kan ondertussen helemaal losgaan in de Red Bull Pitstop Challenge ! Voer zo snel mogelijk de perfecte pitstop uit en maak zo kans om een dag mee te draaien met het Red Bull Racing team tijdens de GP van België in Spa-Francorchamps!

EA vs Codemasters

Codemasters, de ontwikkelaar en vroeger ook de uitgever van de game, is een meester in racegames. Toen het bedrijf vorig jaar werd opgekocht door EA werden sommige F1-spelers lichtjes nerveus, maar dat blijkt allesbehalve nodig te zijn. Het is nog steeds hetzelfde geniale team dat achter de knoppen van deze F1 2021-editie zit.

Wanneer en waar?

De game wordt op 16 juli gelanceerd en komt er voor PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S én voor pc via Steam. Het ziet er niet meteen naar uit dat F1 2021 het debuut van de serie op Nintendo Switch wordt.

Carrières en teams

De alsmaar betere carrièremodus kreeg vorig jaar serieuze competitie van de My Team-modus. Beide opties zijn terug in de 2021-editie, maar de carrièremodus kreeg een update waardoor je die nu met twee spelers kan beleven. Dat kan in coöp - waarbij je elkaar afwisselt - maar ook in een competitieve rivaliteit op lange termijn met je ‘beste’ F1-vriend. En doordat elke speler volledige controle over de rijhulpmiddelen heeft, kan het ook onder vrienden van verschillend niveau.

F1 2021

Echte seizoensstart

Goed nieuws voor spelers die hun prestaties willen afstemmen op het echte seizoen! In de carrièremodus krijg je namelijk de optie om er op elk moment in het seizoen in te stappen, met de huidige standen uit het échte wereldkampioenschap van de coureurs en constructeurs.

Braking Point

Nee, dit is geen schrijffout, hoewel deze verhaalmodus je ongetwijfeld wel meermaals met je breaking point zal confronteren. Verwacht een episch traject van beginner in de Formula 2 tot wereldster aan de top van de F1. Een onderdompeling in alles wat deze sport op en naast het circuit drijft. Rivaliteit. Emotie. Toewijding en talent. En voor de fans ook een terugkeer van de verguisde Devon Butler die we in F1 2019 leerden kennen.

Portimao, Imola & Jeddah

In normale omstandigheden zou Codemasters een team op verkenning sturen naar elk nieuw circuit om het daarna tot in de kleinste details naar de game te vertalen. Maar een of ander virus gooide daar roet in het eten. Desondanks is de ontwikkelaar er toch in geslaagd om je voor de circuits van Portimao, Imola en Jeddah het gevoel te geven dat je er écht bent. Je kan ze na de release downloaden, helemaal gratis!

Extra voordeel voor overstappers

F1 2021 ondersteunt Xbox Smart Delivery en PlayStation's gratis upgrade wanneer spelers de overstap maken van hun Xbox One naar een Xbox Series X/S of van de PS4 naar een PS5. Het verschil? Strakkere graphics en kortere laadtijden. Yes, please!