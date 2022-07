Een Grand Prix waar het tot de slotfase raden was wie de winnaar ging worden: zo hebben we het graag. Wat we minder graag zagen, was de horrorcrash bij het begin van de race. Door een inschattingsfout van George Russell - hij had de wagen van Gasly niet gezien - week de Mercedes af en raakte die de Alfa Romeo van Guanyu Zhou. Die ging onmiddellijk over de kop. Door de immense snelheid bleef deze meters ondersteboven over het tarmac schuiven tot het stuurloze gevaarte in de gravel pit de lucht in katapulteerde en over de bandenmuur in een vanghek vloog.