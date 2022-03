Dit mag je verwachten van de start van het F1-seizoen in Bahrein

De grootste aanpassingen gebeurden op aerodynamisch vlak, want 'ground effect' is weer toegelaten. Wat dit betekent? Wel, het ground effect wordt opgewekt door onderaan de wagen een vleugelvorm te creëren om zo de auto meer aan de grond te laten plakken. Het vorige reglement schreef voor dat die bodemplaat plat moest zijn. Alle aerodynamische hulpmiddelen waren bijgevolg boven op de wagen bevestigd. Hierdoor genereerden de wagens veel zogenaamde 'vuile lucht' achteraan. Dit maakte het voor de achtervolgende bolides bijzonder moeilijk om kort te volgen omdat de downforce-balans verstoord werd, vergelijkbaar met de turbulentie van een vliegtuig. Door de nieuwe bodemplaat wordt de vuile lucht bijna verticaal de hoogte ingeschoten en kan er dus dichterbij gevolgd worden in de bochten. Dit zou uiteindelijk inhaalmanoeuvres op de rechte stukken moeten vergemakkelijken.

The Newest Member Of The Family

Sticking Our Nose In It

We Could Look At The RB18 All Day

We Can't Wait To See The RB18 On Track

Qua rijders zijn de wijzigingen minder groot. Twee oud piloten keren terug: Kevin Magnussen vervangt Nikita Mazepin bij Haas en Alex Albon wordt door Red Bull Racing uitgeleend aan Williams F1. We hebben slechts één debutant dit jaar. Guanyu Zhou gaat de kleuren van Alfa Romeo verdedigen. Daardoor hebben we een primeur in de F1. Guanyu is immers de eerste Chinese rijder in de lange Formule 1-geschiedenis.

Na zeven seizoenen heeft Max nu wel gekozen om de traditie dat de wereldkampioen met nummer 1 van start gaat opnieuw in te voeren. Toeval of niet, maar het laatste team dat met de 1 rondreed was ook Red Bull Racing, met Sebastian Vettel achter het stuur.

