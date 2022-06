Plankgas in Baku

Checo Perez en de jongens van Oracle Red Bull Racing wonnen in Monaco. Met Verstappen op drie, net voor Leclerc. Belangrijke punten voor het kampioenschap. Loopt hij in Baku verder uit? Of is het weer Checo op het hoogste schavot?

01 Strategie? Checo Mate!

De Grand Prix van Monaco beloofde een thriller te worden. De hele dag was er hevige regenval en in Monaco leidt dit gewoonlijk tot veel incidenten. Door een probleem met de elektriciteit moest de start van de wedstrijd uitgesteld worden. Twee opwarmronden achter de safety car later werd er beslist dat de regen toch te hevig was om veilig te starten. Dus de rode vlag werd gezwaaid, de wagens keerden terug naar de pits en de fans moesten wachten. Gelukkig was de regen niet van lange duur en bleef het de rest van de middag droog om de race veilig en wel te kunnen starten.

Na een opwarmronde achter de safety car mocht Charles Leclerc de race op gang brengen met Perez, Sainz en Verstappen in zijn kielzog. Het circuit was nat, iedereen stond op regenbanden en de race was…saai? De blauwe regenbanden van Pirelli gaven te weinig grip voor de rijders om risico’s te nemen en de smalle straten van Monaco maakten het haast onmogelijk om in te halen. Het was dus wachten op de pitstops en daar liep het voor Ferrari mis.

Pechvogel van dienst was Charles Leclerc, want Ferrari besloot hem tegelijk met Sainz te pitten en de lokale held viel terug tot de vierde plaats. Een bittere pil als je de dag voordien de pole position behaalde. De race werd even stilgelegd na een zwaar ongeval van Mick Schumacher en de slotfase kon beginnen nadat de Bulls overstapten naar medium banden. Dit leek de slimmere strategie, tot in de laatste minuten van de race - de race werd trouwens in tijd gelimiteerd door de rode vlag periodes - Sainz millimeters verwijderd was van Checo. Maar Perez kreeg niet voor niets de bijnaam 'Mexican Minister of Defense' en hield de Ferrari achter zich om zo zijn eerste overwinning in Monaco te behalen. Sainz en Verstappen vervolledigden het podium.

02 Well done Baku!

Zondag is het in Azerbeidzjan te doen, een relatief nieuw circuit in de Formule 1. We racen nog maar voor de vijfde keer door de straten van Baku, met veel snelle secties maar ook de nauwste sectie van het jaar: het smalle stuk omhoog aan het kasteel. Het parcours is slechts 7 meter breed in bochten 8, 9 en 10. Dit weet Charles Leclerc goed genoeg nadat hij er in 2019 de kwalificaties crashte met zijn bekende uitspraak 'I am stupid' als gevolg.

Ondanks dat het circuit vrij standaard is voor de Formule 1 hebben we er al veel memorabele races en momenten gehad. De crash tussen Verstappen en Ricciardo op het rechte stuk, Vettel die een tik uitdeelt aan Hamilton nadat hij dacht dat de Brit een brake check had gedaan, Bottas die door een lekke band de overwinning in het slot verloor en natuurlijk de rollercoaster van een race vorig jaar, met de eerste overwinning van Perez. Dit jaar opnieuw?

03 Zo ging het vorig jaar in Baku

Charles Leclerc haalde verrassend pole position nadat Yuki Tsunoda een rode vlag veroorzaakte in de kwalificaties en niemand zijn tijd nog kon verbeteren. Zijn eerste plek was echter van korte duur en Verstappen zette de race al snel naar zijn hand. Of zo leek het toch. Stroll viel verrassend uit op het rechte stuk met een lekke band achteraan en enkele ronden later gebeurde hetzelfde bij Max. De race werd stilgelegd en iedereen kon van banden wisselen. Daarna volgde een staande start met Perez op één en Hamilton op twee. Die laatste schoot uit de startblokken, maar reed tot ieders verbazing rechtdoor in plaats van naar links bij de eerste bocht. Lewis had bij de start een verkeerde knop ingedrukt waardoor de remmen in een opwarmfase bleven steken en hij de wagen niet kon afremmen. Weg winst én de punten die hij nodig had om het kampioenschap te winnen bleven. Perez won, met Vettel en Gasly knap op twee en drie. Of we dit jaar weer zo’n thriller zullen krijgen, valt af te wachten.

04 Wist je dat...

Elke GP van Baku kende een andere winnaar. Ricciardo, Bottas, Hamilton en Perez kwamen er al als eerste over de finish. Als Max of iemand anders de racen wint, blijft die traditie gelden.

Perez en Vettel hebben al het meeste succes op het jonge circuit geboekt. Ze hebben elk al drie keer op het podium gestaan.

Met 2,2 kilometer heeft het circuit het langste rechte stuk in de Formule 1. Nu ja, recht, er zit wel een kleine bocht in die je volle gas kan nemen.

Bottas haalde in 2016 een topsnelheid van 378 km/u op dat rechte stuk in een Williams. Een onofficieel record in de F1, want er is enkel bewijs van Williams, geen officieel gemeten data.

Met deze derde overwinning in zijn carrière is Perez de meest succesvolle Mexicaanse rijder in de geschiedenis. Hij doet het dus beter dan Pedro Rodriguez. In Monaco reed Perez overigens rondjes met een helm in de kleuren van Rodriguez.

Red Bull heeft de 3 van de afgelopen 4 races in Monaco gewonnen, maar iedere keer met een andere motor fabrikant (Tag Heuer, Honda en nu Red Bull Powertrain)