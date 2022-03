Dit staat Max Verstappen te wachten in Jeddah

Het eerste F1-weekend van het jaar is nog maar net achter de rug en daar heb je de volgende race al. Na Bahrein trekt de F1-karavaan immers door naar Jeddah in Saoedi-Arabië. Wordt het even spannend als afgelopen weekend? Kunnen Max en Checo terrein goedmaken na hun twee DNF's? En wat doet de competitie?

01 About last weekend...

Zondag was het zover. De eerste race van het nieuwe seizoen én de start van een nieuw tijdperk voor de sport. Kenners en fans speculeerden al vele weken over welk team de snelste wagen op de grid zou zetten. De hoop was groot dat de nieuwe regels het status quo van de laatste jaren grondig overhoop zou gooien. En ja hoor. Het resultaat? Drama!

Bahrain GP 2022 © Red Bull Racing

We kregen meteen een razend spannende race met een verrassend eindresultaat. Voor het eerst sinds 2019 won Ferrari de wedstrijd. Charles Leclerc gaf zijn pole position nooit meer af, won en pakte bovendien ook de snelste wedstrijdronde. Zijn teamgenoot Carlos Sainz kwam als tweede over de finish, met in extremis de Mercedes van Lewis Hamilton aan de andere kant van het podium.

02 In extremis?

Spijtig genoeg vielen zowel Max als Checo in de laatste rondes van de race uit met mechanische pech. Er zou een probleem geweest zijn met de brandstofpomp, maar dat is nadien ontkracht.

Toch zag het er lange tijd goed uit voor Red Bull Racing. In de kwalificaties kwam Max maar één tiende van een seconde tekort voor pole position en tijdens de race was er na de eerste pitstop een spannend gevecht om de eerste plek. Checo viel na een slechte start terug naar de zesde plaats, maar vocht zich terug naar de vierde plek en legde Sainz constant het vuur aan de schenen. Tot het allemaal fout liep natuurlijk.

Maar kop op. Je kan er op rekenen dat Red Bull Racing alles in het werkt stelt om het probleem aan te pakken en de komende races de opgelopen achterstand wil goedmaken. Gelukkig is de RB18 intrinsiek snel en krijgen we ongetwijfeld nog spannende gevechten met de Ferrari’s en andere teams te zien.

03 Up next: Jeddah!

Het is nog maar van december geleden dat we in Saoedi-Arabië waren. Het was in december vorig jaar trouwens een gevecht tegen de klok om dit stratencircuit aan de oever van de Rode Zee op tijd klaar te krijgen. Dit parcours heeft met 27 het meeste aantal bochten van de kalender en is met een gemiddelde snelheid van 250 km/h het snelste stratencircuit.

Wordt dit de kortste race van het seizoen? Als we naar vorig jaar kijken zeker niet. Op dit smalle en snelle circuit worden de kleinste foutjes afgestraft. De race moest maar liefst twee keer stilgelegd worden. Verder waren er nog een safety car en vier virtual safety cars nodig om alles veilig te laten verlopen. Uiteindelijk won Hamilton, werd Max tweede en Bottas derde. Checo moest opgeven.

Bahrain GP 2022 © Red Bull Racing

04 Bandenkeuze

Sinds de introductie van de huidige manier van kwalificeren - knockouts in drie fases: Q1, Q2 en Q3 - in 2006 was de top 10 verplicht te starten met de banden waarmee ze de snelste tijd in Q2 hadden neergezet.

Vanaf dit jaar valt deze regel weg en mag elke rijder vrij kiezen met welk type band hij van start gaat. Kenners dachten eigenlijk dat dit geen effect op de race zou hebben, maar dat bleek toch niet helemaal zo te zijn. Leclerc startte op gloednieuwe banden, terwijl Verstappen opteerde om zijn nieuwe setje pas later in de race te gebruiken. Hierdoor kon Max na de eerste pitstop met zijn nieuwe rubber zijn achterstand makkelijk goedmaken. Er volgde een beklemmend duel voor de eerste plaats dat drie ronden duurde. Uiteindelijk trok Leclerc aan het langste eind en moest Max spijtig genoeg opgeven.

05 Meer weetjes? Yes, please!

Zhou Guanyu scoorde zondag met zijn tiende plek 1 punt bij zijn debuut. Hij is daarmee de 66ste rijder die daarin slaagt na onder andere AlphaTauri-piloot Yuki Tsunoda en de Belg Stoffel Vandoorne.

Met zijn 4 punten was Tsunoda trouwens de enige piloot met een Red Bull-motor die punten scoorde.

In 2010 zagen we in Bahrein ook een een-tweetje van Ferrari. Al werd dat wereldkampioenschap uiteindelijk gewonnen door Sebastian Vettel en dus Red Bull Racing. Alles kan nog!

Met de terugkeer van Kevin Magnussen bij Haas heeft elk team minstens één rijder die ooit al eens op het podium heeft gestaan van een F1-race, een primeur voor de sport.

Haas scoorde dankzij Kevin Magnussen meer punten in één race dan tijdens de afgelopen twee seizoenen samen.

Charles Leclerc had bijna een Grand Slam. Die haal je als je de pole position, snelste ronde en de overwinning behaalt, maar ook elke ronde van de race leidt. En net dat laatste ontbrak, want na de tweede pitstop reed Carlos Sainz twee ronden op kop voor hij de garage bezocht. Grand Slams zijn heel zeldzaam, zo staat het record al bijna 60 jaar op naam van de Brit Jim Clark die er tijdens zijn (veel te korte) carrière 8 behaalde. Lewis Hamilton heeft er 6 en Max Verstappen 1.