Alle nieuwe F1-regels voor 2022 op een rij

Je stapt nooit twee keer in dezelfde rivier, zei Heraclitus ooit en daarmee anticipeerde hij wellicht op het eindeloze proces van technische en sportieve wijzigingen in de Formule 1. Verandering is er de enige constante en in deze tijd van het jaar proberen we er meestal achter te komen in hoeverre veranderingen in de nieuwe regelgeving van invloed zullen zijn op het komende seizoen.

Dit jaar blijft de verandering voornamelijk beperkt tot de technische reglementen en blijven de sportieve en financiële regels grotendeels dezelfde. Die technische veranderingen zijn echter... gigantisch! Dus, wat staat ons te wachten in 2022?

Aerodynamica

In tegenstelling tot de meeste andere jaren – waar een of twee grote veranderingen in de aerodynamica goed zij voor maanden speculaties voor de start van het seizoen – is het dit jaar gemakkelijker om op te sommen welke delen van de aero-regels niet veranderen: geen enkele.

Sinds 2009 wordt gebruik gemaakt van een aerodynamische geometrie die weliswaar constant evolueert maar wel coherent is. Dit jaar zijn we getuige van een van de periodieke resets van de F1 waarbij de nieuwe auto’s opnieuw worden ontworpen vanaf een maagdelijk wit blad. Het is natuurlijk niet ongebruikelijk dat alles aan een auto nieuw is, maar “nieuw” is dan meestal een variatie op hetzelfde thema. Dit jaar getuigt alles van een nieuwe filosofie, in plaats van simpelweg een geoptimaliseerde versie te zijn van wat voorafging.

De bedoeling van deze nieuwe start is om het racen beter te maken. Vaak wordt gemakshalve gezegd dat het doel is ‘inhalen makkelijker te maken’. Strikt genomen klopt dit niet en is het eerder de bedoeling de auto's dichter bij elkaar te laten komen en inhalen mogelijk te maken.

Oracle Red Bull Racing © Getty Images / Red Bull Content Pool

Het probleem met de huidige (of beter gezegd, vorige) generatie F1-auto's is dat hun aerodynamische oppervlakken het beste functioneren als ze in schone lucht rijden, maar ze stoten zelf een zeer turbulent – of ‘vuil’ – kielzog uit. Daardoor is het moeilijk en vaak onmogelijk om de voorligger te volgen want hoe dichterbij je komt, hoe meer je voordeel qua snelheid verdwijnt.

De cijfers die gehanteerd werden, zijn een vermindering van 35% in downforce op 20 meter en een verlies van 44% op 10 meter. De nieuwe regels zijn ontworpen om het vuile kielzog te verminderen en vervolgens wat overblijft te kanaliseren weg van het pad van de volgende auto. De regels werden ook zo opgesteld dat de afhankelijkheid van de auto van schone lucht verminderd zou worden. Het doel van de nieuwe regels is om het verlies aan downforce te verminderen tot een daling van 4% op 20 meter en 18% op 10 meter. Zo zou de achterliggende volgende auto minder terrein verliezen door een bocht, en dus beter in staat zijn om aan te vallen op het volgende rechte stuk.

Er is niet één element dat deze verandering beïnvloedt, het is eerder een totaalconcept voor de auto: van de voorvleugel tot de achterkant, die voorzien zijn van een aantal behoorlijk dramatische vormen, allebei en bargeboards die verboden zijn. Maar het echte werk situeert zich op plaatsen die we niet kunnen zien, met een gevormde onderkant die de voorheen vlakke vloer vervangt. Het is niet echt een terugkeer naar het grondeffectconcept van de vroege jaren tachtig - er zijn geen sealing skirts - maar de gebeeldhouwde tunnels zullen dat effect wel nabootsen.

Crashtests

Elk jaar maakt de FIA de homologatie crashtests voor de start van het gezien een stuk moeilijker en dit jaar is geen uitzondering. Om te slagen voor de frontale botsingstest moet de neus van de auto 48% meer energie absorberen, terwijl de achterste crashstructuur nog eens 15% extra moet absorberen. Niet evident zoals dat in andere sectoren zou kunnen zijn aangezien de lat al erg hoog ligt: niemand slaagt voor deze test met een comfortabele marge.

Bovendien heeft de analyse van de crash van Romain Grosjean tijdens de Grand Prix van Bahrein dit jaar geleid tot enkele aanpassingen aan de manier waarop de geraakte motor zich van de rest van de auto afscheidt in het geval van een zware impact. En na analyse van Anthoine Huberts fatale F2-ongeluk in Spa in 2019, heeft de F1-wereld ook de bescherming tegen laterale botsingen verbeterd.

Wielen/Ophanging

Je zal ook niet naast de nieuwe 18-inch wielen en laagprofielbanden kunnen kijken. Een wijziging die al zo lang in de maak was dat het bijna een verrassing is dat ze nu pas doorgevoerd werd, na vier of vijf jaar van testen. We krijgen ook de terugkeer van wieldoppen, enkele standaard druksensoren en de toevoeging van winglets over het wiel om de luchtstroom verder in de juiste richting te sturen. Er zijn ook nieuwe limieten voor de mate waarin de remleidingen andere dingen mogen doen dan koellucht naar de remmen te leiden.

De test met de banden voor het seizoen 2022 aan het einde van vorig seizoen liet niet vermoeden dat we vreemde dingen moesten verwachten van het nieuwe rubber, maar zoals altijd met F1-banden zit de duivel in de details. Het team zal hard moeten werken om te begrijpen hoe het nieuwe profiel van de schouder van de band reageert op de luchtstroom en welk effect het zware wiel heeft op de afstelling van de ophanging.

Die ophanging wordt ook veranderd: hydrauliek is verboden, maar ook de configuratie van de ophanging is veranderd zodat de draagarmen rechtstreeks aan de naaf worden bevestigd zonder offset. Er is ook de niet onaanzienlijke uitdaging voor de pitcrew om een groter, zwaarder wiel te vervangen.

Minimumgewicht

Door de structurele elementen die de impacts opvangen te verstevigen én de grotere wielen, gaat de wagen automatisch zwaarder wegen. Het minimumgewicht stijgt van 752 kg naar 790 kg.

Power Unit

Sinds de introductie van de hybride power units in 2014 domineert het aantal pk’s de gesprekken binnen de F1. Nu aerodynamica weer centraal staat, valt er in de reglementen weinig nieuws te rapen over de motoren. Er zijn wel een aantal nieuwe gestandaardiseerde componenten in het brandstofsysteem en een verbeterd sensorpakket, maar verder zijn de regels voor motoren grotendeels ongewijzigd gebleven. Na homologatie ziet het ernaar uit dat er een stop in de ontwikkelingen komt die vergelijkbaar is met de pauze tussen 2007 en 2013.

Over de power units voor 2022 kunnen we nog aanstippen dat er een nieuwe brandstofstandaard is, met 10 procent ethanol (E10) in de mix. Op lange termijn wil de F1 overstappen op een volledig synthetische brandstof - en terwijl dat onderzoeksproject loopt, worden al stappen gezet met het vergroten van de hoeveelheid biobrandstof in de mix.

Sportieve/financiële reglementen

Er is al heel wat gezegd over de technische veranderingen voor 2022 en heel weinig over de sportieve reglementen, simpelweg omdat de sportreglementen niet echt veranderen. In deze tijd van het jaar is het gebruikelijk dat teams een reeks wijzigingen doorvoeren in de manier waarop ze op het circuit moeten werken, maar gezien de grote veranderingen in de technische reglementen, werd eind vorig jaar beslist om zoveel mogelijk vast te houden aan de reglementen van 2021, waarbij verschillende geplande wijzigingen in de sportreglementen dus zijn geschrapt.

Hier en daar zullen er wel wat bijsturingen zijn, maar terwijl de F1 went aan de nieuwe racestijl, zal het racen zelf verlopen volgens de bestaande sportregels. Er staat wel een grootschalige wijziging van de sportreglementen gepland voor 2023.

Idem voor de financiële regels, zij het om iets andere redenen. Hoewel het kostenplafond is verlaagd zoals gepland, van 145 miljoen dollar naar 140 miljoen dollar, is dat cijfer gebaseerd op een benchmark-kalender van 21 races, waarbij extra races ook tot een verhoging van het budget leiden. Met een kalender van 23 races dit jaar en zes geplande sprintevenementen, lijken de werkelijke cijfers erg op die van 2021 ... maar het budget zal nog iets verder opgerekt moeten worden om het drukste F1-seizoen ooit te dekken ...