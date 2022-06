Revanche voor Max?

Een stormachtig weekend in Canada blies Max Verstappen naar een geweldig resultaat, al voelde Checo Perez vooral tegenwind. Dit weekend staat één van de oudste races in de Formule 1 op het programma: The British Grand Prix op Silverstone. Lewis Hamilton heeft deze race vorig jaar op controversiële wijze gewonnen. Pakt Max revanche?

01 Mont-Real Racing

In Canada werden we getrakteerd op een tumultueus weekend. Regenval op zaterdag zorgde voor spannende kwalificaties met uiteindelijk Verstappen op één en een verrassende Alonso op twee. De 40-jarige Spanjaard liet zich weer van zijn beste kant zien en bewees nog maar eens waarom hij nog steeds een zitje verdient in de F1. Zijn race verliep helaas pakken moeizamer. Bij droog weer bleek zijn bolide immers niet over genoeg snelheid te beschikken om Ferrari en Mercedes achter zich te houden. Bovendien brachten een slechte pitstopstrategie en een probleem met de motor niet het resultaat dat je zou verwachten van een start op de eerste rij.

Max daarentegen zette vanaf het begin de race naar zijn hand. Een late safety car veroorzaakt door Yuki Tsunoda - hij reed bij het buitenkomen van de pits rechtdoor de muur in - zat de Ferrari met net nieuwe banden van Carlos Sainz hem wel op de hielen. Wat volgde waren meer dan 10 rondes nagelbijten, met Max die op puur talent en de hogere topsnelheid van zijn bolide de Spanjaard achter zich kon houden. Hamilton vervolledigde het podium, zijn eerste sinds de allereerste race van dit seizoen. Jammer genoeg kon Checo Perez dit keer niet scoren. Een crash in de kwalificaties en een motorprobleem in de race betekende een rampzalige tweedaagse voor de Mexicaan.

02 Vliegen over het Circuit

Het circuit van Silverstone is gebouwd op een oude luchtmachtbasis van WOII. Nog steeds landen er vliegtuigen en elk jaar worden de fans getrakteerd met fly-overs van de straaljagers van de RAF. De track lay-out moet één van de meest gewijzigde in de geschiedenis van de F1 zijn. Als je de originele omloop naast de huidige legt, zou je ze haast niet herkennen. Zo is de finish line al drie keer van plaats veranderd: origineel lag ze na de Abbey-bocht, in 1952 net voor de Copse-bocht waar Max er vorig jaar afging en sinds 2011 voor Abbey. In totaal werd er al op 9 verschillende configuraties gereden, kortom voor ieder wat wils.

Met drie lange rechte stukken en door hun superieure topsnelheid ligt het voordeel in het kamp van Red Bull, maar de verschillende high speed-bochten zoals Abbey, Copse, Maggots, Becketts en Chapel is dan weer een kolfje naar de hand van de Ferrari’s, die meer snelheid in de snelle bochten kunnen dragen.

03 More than Silver

Zilver is het beste resultaat voor Max Verstappen in de Britse Grand Prix, maar hij heeft wel al één keer op Silverstone gewonnen. In 2020 kregen we namelijk een 70th Anniversary GP op dit circuit, de week na de Britse Grand Prix. Door een slimme pitstopstrategie kon Max toen die race naar zijn hand zetten. Vorig jaar won Max hier ook de allereerste Sprint GP – niet van toepassing dit weekend - maar tijdens de race kwam het in de eerste ronde tot een aanrijding tussen hem en Lewis Hamilton waardoor Max aan 51G de bandenmuur in vloog. Lewis kon zonder al te grote problemen verder rijden en won uiteindelijk de race ondanks een 10 seconden tijdstraf die hij kreeg voor het incident. Dit jaar zal Max er ongetwijfeld alles aan doen om dat recht te zetten.

04 Weetjes

De allereerste F1 race werd gereden in 1950 op Silverstone.

Het podium van die race was volledige Alfa Romeo met Guiseppe Farina op de eerste plaats.

Net als Italië werd er al in elk seizoen van de F1 in Engeland gereden.

De huidige finish line ligt op de nieuwe Hamilton Straight.

Met acht overwinningen is Hamilton de meest succesvolle piloot op Silverstone ooit. Als hij een negende zou winnen, dan zet hij een nieuw record voor de meeste overwinningen op één circuit dat hij momenteel deelt met Michael Schumacher.

Voor Verstappen was het zijn eerste overwinning in Canada. Zijn succesvolste circuit is ironisch genoeg de Red Bull Ring, waar hij al 4 keer gewonnen heeft.

De overwinning in Canada was de 82ste voor het Red Bull team, daarmee wippen ze over Lotus in de ranking van meeste overwinning allertijden naar de vijfde plaats.