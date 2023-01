Felix: "We zijn er helemaal klaar voor! We hebben op zich een goede voorbereiding gedraaid. Dat was zeker niet simpel in wintermaanden. Door logistieke uitdagingen met de kou zijn we in Argentinië en Spanje gaan trainen. In Spanje hebben we by the way zelfs gespeeld tegen onze directe concurrenten uit de poule. En yes! Japan, Korea en Duitsland - we hebben ze allemaal verslagen. We zitten dus zeker op koers!"