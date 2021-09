Felix Baumgartner komt naar België voor de International Sanicole Airshow!

Op 14 oktober 2012 in Roswell in de Verenigde Staten klom Baumgartner met een heliumballon van 230 meter hoog tot op 39 kilometer hoogte . Daar - in de stratosfeer - opende hij de cabine en sprong hij naar beneden. Zijn vrije val duurde 4 minuten en 19 seconden en hij haalde een recordsnelheid van 1357 killometer per uur . Hij doorbrak daarbij de geluidsmuur. Maar beelden zeggen zoveel meer dan woorden natuurlijk...