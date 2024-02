Keep It Riel: vliegend van start met je triatlonfietsrit

Heel veel mensen hebben al een degelijke koersfiets, een aerodynamische helm, goede schoenen... Alles is in orde, maar vaak is hun positie op de fiets niet zo goed. Het fietsnummer is het langste onderdeel van een triatlon. Het is daarom echt heel belangrijk dat je je goed voelt op de fiets. Met een bikefit kan je soms jaren verder. Je verbetert er niet alleen je aerodynamica mee waardoor je veel tijd kan winnen, je wint ook enorm aan comfort.

