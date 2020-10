Dit zijn de 10 beste keepers in FIFA 21!

De beste spelers in het veld zijn niets waard als je geen sterke man in het doel hebt staan. Om de overwinning te behalen, zijn enkel de beste keepers goed genoeg. Wij lijsten ze hieronder voor je op!

Beste keepers in FIFA 21 © EA

1. Jan Oblak, Atlético Madrid, rating 91

Jan Oblak FIFA 21 © EA

De Atlético keeper blijft na FIFA 20 de beste keeper. Terwijl Atletico over het algemeen ondermaats presteerde vorig seizoen, was Oblak toch de beste speler van het team. En daarom staat hij nu bovenaan deze lijst.

2. Alisson, Liverpool, rating 90

Alisson in FIFA © EA Sports

De nummer één van Liverpool is de nummer twee van FIFA 21. Als atletische en behendige leider van achteren is Alisson een geweldige keuze voor FIFA 21.

3. Marc-Andre Ter Stegen, Barcelona, rating 90

Marc-André ter Stegen in FIFA 21 © EA

Hoewel Barca niet meer aan de top van het voetbal staat zoals vroeger, is het doel wel een van de weinige posities waar de ploeg vandaag sterker staat. Valdés en Bravo waren niet slecht voor Barca, maar ook geen wereldklasse zoals Ter Stegen dat is. De Duitser scoort samen met Oblak, Navas en Lloris het hoogst voor de reflexen en komt, behalve voor snelheid, nooit onder de 85 uit.

4. Thibaut Courtois, Real Madrid, rating 89

Thibaut Courtois © EA

Courtois had een moeilijke start bij Real Madrid, maar heeft zich intussen goed gesetteld en was meteen een belangrijke schakel in de overwinning van de ploeg in La Liga. Dat, plus zijn indrukwekkende prestaties voor ons Belgische team, zetten hem op een mooie vierde plaats in de lijst van beste keepers. Qua handling komt Courtois op de tweede plaats na Oblak, terwijl zijn reflexen, positionering en duikkunsten ook een hoge ranking halen.

5. Manuel Neuer, Bayern Munich, rating 89

Manuel Neuer © FIFA 18

Ooit was Neuer zonder twijfel de beste doelman ter wereld. Dat hij hier op de vijfde plaats staat, betekent niet zozeer dat hij minder goed is geworden, maar wel dat er nu gewoon meer spelers op topniveau zijn. Als we de snelheid uit de vergelijking halen, is zijn laagste rating 86. En ook in de kicking stats doet hij het verrassend goed.

6. Ederson Santana de Moraes, Manchester City, rating 88

Ederson Premier League © EA Sports

Ederson is de enige keeper die in de kicking stats voor de Duitse Neuer komt te staan. Hij is niet alleen een sterke verdediger met handschoenen aan - zoals Kyle Walker - hij heeft ook uitstekende reflexen, positionering en duikvermogen.

7. Samir Handanović, Inter Milan, rating 88

Inter Milan in FIFA 21 © EA

Handanović wordt niet meteen als een van de beste keepers ter wereld gezien, maar dat ligt meer aan z'n low profile dan aan z'n capaciteiten. Hij heeft, na de twee beste keepers in de lijst, de beste positionele vaardigheden, de op één na hoogste reflexen en de op twee na hoogste duikvaardigheden. Hij is niet de grootste naam hier - hoewel het wel letterlijk de langste naam is - maar hij is een groot talent en een aanrader voor FIFA 21.

8. Keylor Navas, PSG, rating 88

Keylor Navas © EA Sports

Als een van de slechts drie PSG-spelers die de positionele top 10 hebben gehaald - de andere twee zijn Neymar Jr en Mbappé - wordt Navas beloond met de achtste plaats in FIFA 21 dankzij een reeks consistente prestaties. Hij is niet zo flitsend als sommige van de andere keepers in deze lijst, maar je kan altijd op hem rekenen, en dat is een van de belangrijkste kwaliteiten van een keeper.

9. Hugo Lloris, Tottenham Hotspur, rating 87

Hugo Lloris © EA Sports

Lloris is een van de slechts twee Spurs spelers in de positionele top 10, met Kane die de tiende plaats deelt met Hazard, Sterling en Dybala. De Franse kapitein heeft de gedeelde hoogste reflexen en de op één na hoogste duikvaardigheden; alleen Navas scoort daarbij nóg beter.

10. Wojciech Szczesny, Piemonte Calcio, rating 87

Wojciech Szczęsny © ESPA Photo Agency / Zuma Press / Forum