Zo haal jij het meeste uit FIFA 21 Ultimate Team!

Scoren in FIFA 21 Ultimate Team met - uiteraard - het ultieme team en misschien wel een Messi of Ronaldo Lima erbij? Daarvoor moet je natuurlijk eerst de kneepjes van het FIFA-vak tot in de details kennen. Wij helpen je alvast op weg met zes handige tips!

1. Start met een goedkoop team