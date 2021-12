Hakim El-Kaddouri - online beter bekend als MrDoorey - coacht professionele en minder professionele FIFA-spelers naar de top. Hieronder lijst hij voor ons vijf algemene tactieken op die je moet proberen in FIFA 22!

1. Gebalanceerde standaardtactiek

Voor mensen die niet goed weten hoe ze een wedstrijd in moeten gaan, is deze tactiek ideaal. Nadien kan je jezelf nog aanpassen aan je tegenstander of juist naar jouw sterkte gaan spelen.

Verdedigende stijl Gebalanceerd Breedte 50 Diepte 40

Opbouwen Langzame opbouw Kansen creëren Aanvallende loopacties Breedte 50 Spelers in de 16 5 Hoekschoppen 2 Vrije trappen 3

Gebalanceerde standaardtactiek in FIFA 22 © FIFA 22

De combinatie van een langzame opbouw en aanvallende loopacties zorgt ervoor dat je zowel in aanvallend als in verdedigend opzicht iets kan doen. Let wel op dat je hoekschoppen zeker laag staan. De counters die uit een aanvallende hoekschop kunnen komen, zijn namelijk heel gevaarlijk, waardoor het beter is om je spelers wat terug te houden.

2. Tiki-taka Barça stijl

Als je iets meer voor het snelle tikwerk bent, dan zijn deze tactieken misschien een betere match voor jou. Je gebruikt hierbij best een 4312, een 4321 of een 4121-formatie. Als je veel spelers centraal hebt, kan je snel afspelen naar meerdere kanten.

Verdedigende stijl Druk uitoefenen na verlies balbezit Breedte 30 Diepte 67

Opbouwen Langzame opbouw Kansen creëren Aanvallende loopacties Breedte 40 Spelers in de 16 5 Hoekschoppen 2 Vrije trappen 3

'Tiki-taka Barça' tactiek in FIFA 22 © FIFA 22

Deze tactiek werkt prima met bovenstaande formaties. Veel spelers zullen na een tijdje wel uitgeput geraken en moeten gewisseld worden, waardoor je deze formatie niet de hele wedstrijd kan aanhouden. Indien je er nog niet doorkomt, kan je ook alles vooruitsturen met een alles-of-niets-formatie zoals de 352.

3. Liverpools countervoetbal

Bij de meer gebalanceerde/verdedigende formaties zoals de 532, de 4231 of de 442 kan je met een snelle uitbraak vaak veel schade aanrichten.

Verdedigende stijl Terugvallen Breedte 40 Diepte 30

Opbouwen Snelle opbouw Kansen creëren Direct passen Breedte 65 Spelers in de 16 7 Hoekschoppen 2 Vrije trappen 2

'Liverpools countervoetbal' tactiek in FIFA 22 © FIFA 22

In dit geval gaan we uit van een best diep blok en we hopen met snelle spelers op de flank uit te breken en zo onze spitsen voor doel te zetten en te scoren. Waar het hier vooral om gaat, is zo snel mogelijk vooruitgeraken. Meestal staat de verdediging van de tegenstander nog helemaal uit positie waardoor je meer ruimte krijgt.

4. De muur van Atlético

Als je het op verdedigend vlak even helemaal dicht moet metselen omdat je voorstaat in de laatste minuten, dan kan je best deze tactieken toepassen op de verdedigende formaties 532, 523 of 5212.

Verdedigende stijl Terugvallen Breedte 30 Diepte 30

Opbouwen Lange bal Kansen creëren Direct passen Breedte 45 Spelers in de 16 2 Hoekschoppen 2 Vrije trappen 2

'De muur van Atlético' tactiek in FIFA 22 © FIFA 22

Dit is een heel defensieve set-up die je best alleen gebruikt als je de wedstrijd wil uitspelen en er helemaal niet meer uitkomt. Probeer dan wel op die ene counter met een hoge diepsteekpass de verdediging helemaal zoek te spelen.