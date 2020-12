De finale van Red Bull Flick in een notendop!

"Hold The Flag is een leuk concept en waar je in eerste instantie denkt dat het op 100% aim zal aankomen, merk je toch dat teamplay en een goede communicatie ook belangrijke factoren zijn om hier te kunnen winnen. Er zit veel potentieel in om dit als vaste gamemode te hebben in CS:GO. Waarom we wonnen denken we? We hadden voor onszelf vaste routes uitgestippeld die voor ons het beste leken om naar de vlag te gaan. Dat waren niet noodzakelijk de snelste routes, maar het werkte wel. We probeerden ook vaak samen te blijven en niet teveel in een 1v2-situatie terecht te komen. Daarnaast is communicatie evenzeer belangrijk eens je de vlag hebt zodat iedereen weet welke angles er moeten gehouden worden."

maximn & kzealos van Team X