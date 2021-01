Fly Spiti. Wat kunnen we precies verwachten?

"De film gaat over twee vrienden, Horacio Llorens en ikzelf, die naar Noord-India reizen om diep in de Himalaya te paragliden. Ons plan was om te hiken en te vliegen in het hooggebergte en de afgelegen Spiti vallei te verkennen. We vertrokken van Bir Billing en droegen onze tenten, slaapzakken en voedsel om zo tot hoog in de bergen te geraken en lange afstanden te kunnen afleggen. Onze productiecrew volgde ons vanop de grond en maakte zo een documentaire van het hele avontuur."

Er zijn maar weinig avonturiers die zich al aan een vlucht in de Spiti vallei gewaagd hebben...

"Klopt, omdat de omstandigheden er vrij zwaar zijn, de bergpas die je moet oversteken is heel hoog en het dal heel smal. De wind is er ook vaak heel sterk en onstuimig en de toegang tot de vallei is behoorlijk moeilijk als je hulp of redding zou nodig hebben. Wij wisten op voorhand niet veel over de omstandigheden daar en waren meer dan eens verrast. De windvlagen waren soms echt extreem ... Ik vloog vaak achteruit in de plaats van vooruit. Eng!"

"Ons hoofddoel is altijd om onze grenzen te verleggen en het onbekende te verkennen. En dat hebben we nu zeker weer gedaan. Dankzij onze ervaring en de manier waarop we risico's kunnen inschatten, konden we ook nu weer dat stapje verder gaan. Met de juiste mindset is alles mogelijk!"

Hoe zag een dagje vliegen er daar uit voor jou?