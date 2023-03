Horacio Llorens Spanish paraglider Horacio Llorens is an aerial legend – a five-time world champion and Infinity Tumbling Guinness World Record holder.

Onze Tom de Dorlodot maakte al heel wat buitengewone vluchten. Als allereerste over Machu Picchu in Peru bijvoorbeeld. Of toen hij in één ruk van Brussel naar Istanboel vloog. Zijn meest recente avontuur spant wel de kroon. Samen met zijn Spaanse collega Horacio Llorens bracht hij vier weken door op de Baltoro-gletsjer in het hart van het Karakoram-gebergte in Pakistan. Hun doel? Als eerste paragliders ooit de top van K2 - de tweede hoogste berg ter wereld - bereiken. Die expeditie legden ze zelf - zonder ook maar enige hulp van buitenaf - vast in de adembenemende docu Flying Between Giants.