De vragen die je niet durft te stellen over F1

Formule 1 is een van die sporten die enorm populair en toegankelijk zijn, maar tegelijk zeer ingewikkeld, zelfs voor wie al vertrouwd is met de F1-wereld. Daarom beantwoorden we 19 (niet zo domme) vragen die je waarschijnlijk nog niet durfde te stellen in het bijzijn van een expert...

01 Waarom komen er vonken uit de F1-auto's?

Gnister fra Formel 1 bil © Getty Images/Red Bull Content Pool

Gewoon omdat het spectaculair is . De vonken zijn absoluut niet verplicht en worden perfect beheerst door de fabrikanten. Ze worden geproduceerd door de wrijving tussen de auto's en de racebaan. Tijdens nachtelijke races komen ze het best tot hun recht.

Toch zijn er sommige coureurs, zoals Carlos Sainz in 2018, die klagen over het ongemak dat ze veroorzaken. Maar het publiek is nog steeds koning. En de fans, die houden van vuurwerk!

02 Is het écht een sport?

F1-auto's mogen dan wel technologische hoogstandjes zijn, ze stellen het lichaam van de coureurs zeker ook op de proef. Bestuurders worden blootgesteld aan enorme krachten in een cabine die temperaturen van 70°C kan bereiken. Resultaat? De atleten - want atleten zijn het! - verliezen tijdens elke race een paar liters zweet en verbruiken bijna 1000 calorieën per uur . Een inspanning die bijna marathonwaardig is. Lichamelijke voorbereiding en een lichaam dat van nature klaar is om de belasting aan te kunnen, zijn dus essentieel voor de F1.

03 Hoe werken kwalificaties?

Om de best mogelijke startpositie te verzekeren, doorlopen de coureurs een kwalificatie. Die is bestaat uit 3 onderdelen . In Q1 rijdt iedereen, maar alleen de beste 15 wagens mogen doorrijden. In Q2 worden 5 nieuwe coureurs uitgeschakeld en de 10 snelste coureurs nemen deel aan Q3. Q3 bepaalt dan de definitieve startplaatsen, met uitzondering van een paar mechanische of gedragsproblemen.

04 Wat zijn de sprintraces tijdens de kwalificaties?

Dit is de gloednieuwe manier, die vanaf 2021 in bepaalde races ingevoerd werd, om de definitieve startplaatsen van de Grand Prix te bepalen. Na de klassieke kwalificatie op vrijdagmiddag nemen de coureurs op zondag deel aan een race van 100 korte kilometers (een GP bedraagt er 300) waarin de startplaatsen voor de Grand Prix toegekend worden. Bovendien worden punten uitgedeeld aan de coureurs die als eerste over de finish komen (3 voor de winnaar, 2 voor de tweede, 1 voor de derde).

05 Hoeveel verbruikt een F1-wagen?

Veel brandstof. Als een standaardauto iets van 6 liter per 100 km verbruikt, verbruikt een F1-auto voor dezelfde afstand 45 liter. Een F1-race is ongeveer 305 km lang en het verbruik wordt meestal sterk gereguleerd door het reglement. Zo mogen teams niet meer dan 100 kg brandstof per uur en 100 kg per race verbruiken. Gelukkig is er al veel vooruitgang geboekt. In het begin van de jaren 2000 hadden de 10-cilindermotoren in eenzitters tot 80 liter brandstof per 100 km nodig...

06 Maar waar komt de naam "pole position" vandaan?

De term komt van het paardrijden . Vroeger hadden paarden die bij de start van een race naast de binnenste paal stonden een voordeel, want de afstand die ze moesten afleggen was korter. De term werd al snel toegepast op de motorsport in de 20e eeuw.

07 Rijden de coureurs altijd hetzelfde aantal ronden?

Helemaal niet. Het aantal ronden varieert naargelang het circuit . De regel is wel altijd dat een Grand Prix niet langer dan twee uur mag duren en dat de afstand tussen 300 en 310 km moet liggen. De enige uitzondering op deze regel is de GP van Monaco met zijn 260,52 km.

08 Wat bepaalt er of een coureur kan winnen?

Max Verstappen på podie med champagne © Red Bull Content Pool

Zoals vaak het geval is, gaat het allemaal om geld. Omdat de bouw van een chassis, de ontwikkeling van een motor of het salaris van een uitzonderlijke coureur een zekere kostprijs vertegenwoordigen, zijn slechts een handvol teams in staat om regelmatig goed te presteren. Dit belet niet dat sommige van de kleinere teams in de punten kunnen eindigen of voor een verrassing kunnen zorgen door een podiumplaats te veroveren. Of zelfs om kleine technische mirakels te verrichten.

09 Hoe behaalt een coureur een overwinning?

Laten we zeggen dat het een teamprestatie is. Tijdens de tests geeft de coureur een algemene visie - min of meer precies - aan zijn monteurs. Die zijn verantwoordelijk voor het vinden van de technische oplossing voor zijn problemen. Een waardevolle samenwerking, want zoals Pierre Gasly onlangs zei: "Het is door ons te verdiepen in de kleinste details dat we het verschil hopen te maken met coureurs die minstens even getalenteerd zijn als de onze. De laatste tien seconden worden gewonnen door de coureurs ."

10 Waarom zijn er geen vrouwelijke F1-piloten?

Maria Teresa De Filippis © [unknown]

F1 is nooit technisch verboden geweest voor vrouwen. Sommigen hebben in het verleden zelfs achter het stuurwiel gezeten. Maria Teresa de Filippis in de jaren vijftig of Giovanna Amati in 1992 waren twee coureurs, maar geen van hen heeft ooit voor een groot team gereden. Om een aantal redenen, variërend van gewoon seksisme tot wetenschappelijke theorieën (sommigen beweren dat vrouwen niet zo goed tegen druk kunnen als mannen, terwijl recente studies het tegendeel aantonen), is hun terugkeer op de racebaan niet voor morgen. Zelfs als coureurs als Tatiana Calderon, momenteel in de F2, het proces zouden kunnen versnellen.

11 Moeten de auto's echt stoppen in de pits?

Red Bull Racing are the best in the business © Mark Thompson/Getty Images

Zoals je weet, zijn Formule 1-wagens extreem snel en hebben ze de perfecte grip nodig. Hun banden slijten veel sneller dan wanneer je 200 km aflegt aan 110 km/u op de snelweg in een berline. In 2005 probeerde de FIA de teams echter te verbieden niet-gereviseerde banden te vervangen, ongeacht de mate van slijtage. Het resultaat was dat sommige coureurs, zoals Fernando Alonso in Monaco, hun GP's afwerkten zonder enige grip, en de regel werd het daaropvolgende seizoen ingetrokken.

12 Kiezen piloten hun nummers?

Pierre Gasly som nummer 10 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Ja, maar de nummers die ze vrij mogen kiezen, zijn sinds 2014 permanent. Elke coureur wordt dus verzocht drie mogelijke keuzes (vaak van emotionele aard, zo is de regerend kampioen niet verplicht nummer 1 te kiezen) voor te leggen aan de FIA, die voor de definitieve toewijzing zorgt.

13 Zijn F1-auto's echt de snelste auto's ter wereld?

Helemaal niet. Terwijl de snelste F1-auto uit de geschiedenis in 2016 378 km/u wist te halen op het circuit van Bakoe, haalde een Koenigsegg Agera RS in 2017 447,2 km/u op een (afgesloten) weg in Nevada. En het is niet de enige die een eenzitter kan verslaan. Maar omdat racen op een circuit en rijden in een rechte lijn niet precies hetzelfde zijn, blijft F1 de absolute referentie .

14 Waarom wordt de zwart/wit geblokte vlag gebruikt?

Efter 71 omgange viftes det ternedeflag for Max Verstappen © GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Hoewel iedereen weet wat de vlag, die krachtig wordt gezwaaid wanneer de winnaar van een autorace passeert, betekent, is de oorsprong ervan mysterieus. Er bestaan zelfs verschillende theorieën over. Volgens sommigen is de vlag afkomstig uit de paardensport. In de Verenigde Staten werden paardenrennen in de 19e eeuw afgesloten met grote banketten, dus werd met geruite tafelkleden gezwaaid om de jockeys het begin van de maaltijd aan te kondigen. Volgens anderen is de geblokte vlag geïnspireerd op de outfits van sommige Franse organisatoren van wielerwedstrijden. Onze favoriete theorie? Die van een race marshal die gedwongen werd met zijn schaakbord te zwaaien nadat hij door de winnaar van de 24 uur van Le Mans midden in een spel was betrapt.

15 Waarom is er een ranglijst van fabrikanten, terwijl niet alle fabrikanten hun motoren maken?

Ingeniørerne arbejder på Red Bull bilen © Getty Images / Red Bull Content Pool

Natuurlijk zijn Mercedes, Renault en Ferrari de enige drie merken die momenteel motoren aan F1-teams kunnen leveren. Sommige van de kleinere teams ontvangen soms auto's die door andere merken gebouwd zijn en klaar zijn voor gebruik. Maar toch is het idee dat elke fabrikant zijn eigen chassis moet ontwikkelen en zorg moet dragen voor de aerodynamische ontwikkeling van de auto. Dat is niet onbelangrijk, geloof ons...

16 Maar hoe kunnen de monteurs zo snel zijn tijdens de pitstops?

Less than 2 seconds © Garth Milan/Red Bull Content Pool

De snelste pitstop in de geschiedenis werd getimed op 1,82 seconden (een record dat in 2019 op Interlagos werd verbroken door Aston Martin Red Bull Racing). Elke tiende telt in de race, en de teams laten niets aan het toeval over. Van de plaats van de monteurs in de garage tot de keuze van het gereedschap, alles wordt bestudeerd, geanalyseerd en vooral ingestudeerd. Gemma Fisher, een prestatiespecialist bij Williams, verklaart zelfs dat zij "de variabiliteit van hartslag, hersteltijd en ademhalingsfrequentie" van elk teamlid bestudeert. Precisie is essentieel bij een klus waarbij de moeren van het ene wiel in 200 milliseconden moeten worden losgedraaid en die van een ander wiel in 200 milliseconden moeten worden vastgedraaid. Dat is de gemiddelde menselijke reactietijd.

17 Hoe plassen coureurs tijdens een race?

In hun pakken. Simpel gezegd. Maar gezien een coureur veel zweet tijdens elke Grand Prix, is zijn blaas ook minder vol . Toch zou een Mercedes-monteur ooit tegen Lewis Hamilton hebben gezegd - zoals hij zelf in 2016 bij Ellen DeGeneres vertelde - dat Michael Schumacher tijdens de race vrolijk in zijn pak stond te urineren.

18 Hoe word je een F1-coureur?

Hoe vroeger je begint te rijden, hoe beter. Het is beter om van jongs af aan in competitieverband te hebben gereden om misschien ooit aan de elite wedstrijden te kunnen deelnemen. Niet alleen om kennis te maken met de F1-wereld, maar ook om opgemerkt te worden door 'talent scouts'. De bedoeling is dan de ladder te beklimmen in de lagere categorieën (Formule 3, Formule 2, enz.) en vooral de graal te bemachtigen: de Super Licentie, een specifieke vergunning die je kunt krijgen vanaf 18 jaar en als je 300 km in de F1 gereden hebt (gelukkig zijn daar privé-testen voor).

19 Hoe kan je werken voor een F1-team?

Ten eerste hangt het af van wat je wilt doen. Van monteurs tot eventmanagers en vrachtwagenchauffeurs, een F1-team heeft tot 1200 mensen in dienst ! Het grootste deel daarvan is technieker. Gebruik zeker eens een van specifieke platforms, zoals Motorsport Jobs, om je droombaan te vinden in de genadeloze wereld van de motorsport (maar heads-up: je zult zeker niet beginnen bij F1).

