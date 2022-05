De mythische status van de Britse locatie stond vanaf het eerste evenement vast: een grote, brutale Schotse berg en een onverbiddelijk en soms verraderlijk parcours zorgden voor enkele van de meest dramatische races en voor een enorm uitbundig publiek. En sindsdien is het elk jaar beter geworden!

Fort William bedwingen vergt serieuze vaardigheden en vastberadenheid . De renners worden zo vaak geconfronteerd met traditionele Schotse zomerse omstandigheden (oftewel barre weersomstandigheden). Het parcours is een van de langste uit de wedstrijdreeks en het gevarieerde oppervlak bestaat uit diepe gaten bovenaan, een wirwar van wortels en modder in het midden en een longverlammende sprint onderaan. Succes hier is enkel weggelegd voor een well-rounded atleet.

Fort William houdt van sfeervol weer © Bartek Woliński

Onder de verschillende winnaars zijn er enkele runs die de geschiedenisboeken zijn ingegaan - hetzij door hun overwinningsmarge, verlossende achtergrondverhaal, of gewoon door pure verbetenheid en volharding. In de aanloop naar Fort William's welkome terugkeer op de wereldbeker kalender op 22 mei, zijn hier de top 10 runs aller tijden.

1. Chris Kovarik overrompelt de concurrentie

Kovarik's overwinning was een van de vier in een elite carrière © Stefan Postles/Stringer

Het allereerste parcours van Fort William in 2002 had een ruwere baan dan nu. Er zaten overal enorme gaten in het veenachtige, drassige, open bovenste deel, en dikke modder verzamelde zich tussen eilanden van gras en rots. Het parcours leek op niets anders op de racekalender; het was een beest dat pure moed vereiste om te bedwingen.

De Australiër Chris Kovarik stond bekend om zijn onverschrokken manier van rijden en het steeds verleggen van grenzen. De man, afkomstig uit een heet en droog land, totaal verschillend van de Highlands, stond op het punt een sprint naar beneden te maken van het soort dat nog nooit is geëvenaard.

Kovarik kwam aan het einde van het parcours in zicht, zo'n tien seconden eerder dan het toekijkende publiek had verwacht, en verraste iedereen. Met nog een paar honderd meter te gaan, knokte Kovarik zijn fiets door de laatste uitdagingen - de nu beroemde muurachtige val in de arena, een snelle bocht naar rechts en een aantal sprongen naar de finish - en kwam lichtjaren voor alle anderen over de streep. Hij won de race met meer dan 14 seconden voorsprong!

2. Tracy Moseley wordt de eerste Britse thuisoverwinnaar

Tracey Moseley, de legende van Fort William © Stefan Postles/Stringer

Het was niet alleen de enorme overwinning van Kovarik die het publiek die dag in juni 2002 op de been bracht. De Britse Tracy Moseley toonde zich in staat om alle omstandigheden en de immense druk aan te kunnen! Eigenschappen die haar uiteindelijk nog zes keer hielpen winnen in Fort William, de laatste keer in 2011.

Met het hele land in de ban van een thuisoverwinning, was er een zee van ogen gericht op Moseley als Groot-Brittannië's grootste potentiële kans op succes tijdens Fort William's inaugurele race. Moseley nam de uitdaging aan, temde het parcours en zegevierde met een enorme marge .

Het publiek ging uit zijn dak - downhill racen was op dat moment al een big deal in het Verenigd Koninkrijk en voor het eerst werden de dappere toeschouwers van Fort William, van wie sommigen vele uren hadden gereisd om hun helden van dichtbij te zien racen, getrakteerd op een Britse overwinning .

3. Steve Peat boekt winst in Fort William

Steve Peat in een schets © Dude.IT

Als resultaten in decibels werden gemeten, zou de eerste overwinning van Steve Peat in 2005 misschien de enige zijn die die van Moseley kon overtreffen. Het beeld van Peaty op het podium, met een motor van Britse makelij (met dank aan Orange) boven zijn hoofd en een juichend publiek, is onvergetelijk. Fort William is sowieso al een publieksfavoriet, maar telkens wanneer een Brit wint, worden de toeschouwers nog meer in extase gebracht dan gewoonlijk.

Peaty was op dreef en op de top van zijn kunnen, maar tot op dat moment had hij reeds drie keer de overwinning in Fort William misgelopen. En hier winnen was juist heel belangrijk voor de patriottische Peaty. Voor hij over de finish kwam, hees hij zijn fiets omhoog en graveerde zo een blijvend beeld in de geschiedenis van de afdaling.

4. De Atherton dubbel

2 min UCI DH Fort William 2013 recap De beste beelden van de dames- en herenwedstrijden in de UCI DH World Cup in Fort William

In 2011 werd Tracy Moseley naar de streep geduwd door een zekere Rachel Atherton , die minder dan twee seconden achter haar op de tweede plaats eindigde. De jonge Britse volgde het voorbeeld van de nu al lang gevestigde koploopster, en Atherton zou in 2012 opnieuw genoegen nemen met de tweede plaats.

In 2013 was Atherton zeven van de acht keer op het podium geëindigd in Fort William. Het was ook het jaar waarin ze eindelijk haar spectaculaire debuutzege behaalde, vóór een andere Britse, Manon Carpenter.

Maar het was niet alleen Rachel's prestatie die opviel bij deze race. Later op de dag toonde broer Gee Atherton ook zijn moed toen hij de heuvel op ging en tegen alle verwachtingen in de overwinning van zijn zus extra in de verf te zetten met een eigen overwinning. Dit was Gee's tweede overwinning en vijfde podium in Fort William. Kortom, de familie heeft talent.

5. Troy Brosnan’s eerste win

2 min Bekijk de wedstrijden van de 2014 Fort William DH World Cup

Voor professionele downhill racers zijn er weinig grotere prestaties dan het winnen van een World Cup ronde. Voor sommigen gebeurt het plotseling. Anderen brengen jaren door met de hoogste trede van het podium bijna, maar niet helemaal, binnen handbereik. Troy Brosnan , tweevoudig wereldkampioen bij de junioren (2010 en 2011), eindigde voor 2014 al vaak in de top 10 van de wereldbekerwedstrijden, maar hij had nooit de snelheid gevonden om de toppers omver te rijden.

Zijn lage, snelle en energieke stijl was onmiskenbaar terwijl hij zich een weg baande door het parcours van Fort William, alles gevend. Bij het passeren van de finishlijn barstte Brosnan's emotie los; hij stond nu eindelijk aan de top met de steun van het beste en luidste publiek van Schotland.

6. Stevie Smith's ontroerende laatste run

De wereldbeker downhill racing beleefde een donker jaar in 2016. Een van de meest heldere sterren van de sport, Stevie Smith , kwam tragisch om het leven bij een motorongeluk thuis in Canada tijdens een onderbreking van de World Cup-racekalender. Het volgende evenement op het schema was Fort William, en het zou de eerste keer zijn voor veel van Smiths vrienden, concurrenten en fans om samen te komen en het leven te vieren - en het verlies te rouwen - van een briljante leeftijdsgenoot, rivaal en rolmodel.

Om het moment te markeren waarop Smith de piste op had moeten gaan voor zijn run, liet het publiek zijn gejuich voor enkele minuten stilvallen terwijl de Red Bull TV-camera's over het parcours tuurden op zoek naar een onzichtbare Smith. Aan het einde van zijn run, brak het publiek los in applaus voor een man die altijd gemist zal worden op de hellingen van Fort William.

7. Greg Minnaar pakt een record zevende overwinning

3 min Greg Minnaar's race run Fort William 2017 Kijk hoe Greg Minnaar voor de zevende keer een recordzege boekt in de UCI-wereldbekerwedstrijd Fort William.

Er is maar één renner die nog beter met Fort William overweg kan dan Tracy Moseley, en dat is Greg Minnaar . De Zuid-Afrikaan begon er downhillwedstrijden te winnen in 2004 en heeft nooit meer omgekeken.

In 2017, zo'n twee decennia na zijn wereldbekercarrière, bewees Minnaar dat hij nog steeds een serieuze bedreiging was en dat hij de druk van een gewaagd parcours en verwachtingsvol publiek nog even goed aankon als altijd. Met een kenmerkende zuivere en krachtige run boekte Minnaar een recordzege voor de zevende keer in Fort William.

8. Tracey Hannah vindt haar winnende gevoel terug

2 min Tracey Hannah's winnende loop - Fort William Watch Tracey Hannah's winning run in Fort William, Scotland.

Tracey Hannah had sinds 2012 geen wereldbekerwedstrijd meer gewonnen voordat ze in juni 2017 de hellingen van Fort William opging, en haar derde wereldbekerwedstrijd in stijl won. Hannah kwam als eerste over de streep met meer dan 10 seconden voorsprong op Myriam Nicole.

Hannah zat er vanaf het begin goed bij en gaf vol gas door de snelle bovenloop van het parcours. Met een paar voorzichtige voetduwtjes hier en daar was ze weg uit het glibberige bos - dat menig renner tot stilstand had gebracht - waarna ze snel de laatste sprongen inreed. Met het luidruchtige publiek de hele tijd achter zich liet Hannah zich vallen in de beroemde finish arena van Fort William om een welverdiende en emotionele overwinning te pakken.

9. Tahnée Seagrave's eerste overwinning in Fort William

4 min Tahnée Seagrave in Fort William Tahnée Seagrave's winning run from Rd2 of the 2018 UCI DH World Cup in Fort William, Scotland on June 3, 2018.

Het immense talent van Tahnée Seagrave stuwde haar in 2018 naar de hoogste trede van het podium in Fort William. Seagrave zette voor het thuispubliek een spectaculaire prestatie neer en plaatste zichzelf zo in de geschiedenisboeken als een Fort William-winnares, een van de grootste Britse downhill prestaties.

Ze had zelfs tijd om een one-hander over de grote sprong in de arena te gooien en toch nog met een enorme marge te winnen voor Myriam Nicole. Het publiek, en Seagrave's entourage, gingen uit hun dak!

10. Amaury Pierron's terugkeer naar de top

3 min Siegerfahrt der Herren – Fort William Erlebe Amaury Pierrons Siegerfahrt beim Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup 2019 in Fort William noch einmal.

Na een verbluffende eerste wereldbekerzege in 2018 in Fort William, een overwinning die de Fransman in de schijnwerpers zette en hem dat jaar naar een algemene wereldbeker-titel leidde, was Amaury Pierron in de eerste momenten van 2019 op zoek naar iets extra's.

Het duurde echter niet lang voor Pierron's gevoel voor snelheid terugkwam. Hij lanceerde zichzelf in een typische losse run op het randje van de waarschijnlijkheid. Terwijl de klok op groen stond - Pierron was sneller dan wie ook - vloog hij het volgepakte finish gebied binnen. Bij de laatste grote sprong reed hij stevig door en viel bijna over het stuur in een van de engste raceclimaxen sinds mensenheugenis. Gelukkig hield hij stand en kwam over de streep voor een tweede overwinning op rij in Fort William.