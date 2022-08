Game on, Max Verstappen!

knalde vorig jaar op het Circuit de Spa-Francorchamps naar de pole position én winst. De flink ingekorte race was misschien wel de natste in de geschiedenis van de motorsport. Om dit jaar in België op alles voorbereid te zijn, bracht het goudhaantje van

Wereldkampioen Max Verstappen knalde vorig jaar op het Circuit de Spa-Francorchamps naar de pole position én winst. De flink ingekorte race was misschien wel de natste in de geschiedenis van de motorsport. Om dit jaar in België op alles voorbereid te zijn, bracht het goudhaantje van Oracle Red Bull Racing flink wat tijd door in zijn simulator. Zijn engineers hadden die echter geüpgraded naar een unieke game en namen Max mee op een wilde rit door verschillende race-scenario's vol obstakels, verrassingen en special guests. Game on!

“Het Circuit de Spa-Francorchamps is echt een van mijn favoriete tracks op de kalender. Ik ben geboren in België, dus hier racen is altijd speciaal. De GP van vorig jaar was echt de natste die ik ooit reed. Ik wou me dus goed voorbereiden en mijn engineers zorgden voor de perfecte uitdaging. De gaming approach was echt fun. Asfalt, off-road, dag, nacht, een helikopter… Ik ben klaar voor je, België!”

“Ik ben het gewend om achtervolgd te worden, maar niet door een F1-wagen. Die gaan doorgaans net iets sneller dan het peloton. Mijn lekke band kwam op een ongelukkig moment, maar gelukkig hielp de snelste pit crew ter wereld me uit de nood. Even zwaaien naar Max Verstappen terwijl die voorbij reed in zijn RB7 was een ongelooflijk gevoel!"

