BMX'en bij volle maan doe je zo!

"Het was weer de max! De hele Belgische BMX community was erbij, good vibes only. Zelfs riders uit Nederland en Frankrijk wilden dit niet missen. Het niveau lag een pak hoger dan ik had verwacht. De jury zal dat wel kunnen beamen, denk ik. De laatste BMX-competitie in Belgiê was al zo'n 5 jaar geleden en het valt op dat de riders sindsdien niet stilgezeten hebben (lacht)."

Kenneth Tancre