Wie thuiswerkt, weet dat er duizend en één prikkels zijn die je van je werk kunnen afhouden. Gelukkig zijn er ondertussen al heel wat technische snufjes ontwikkeld die je helpen om je focus vast te houden en je productiviteit te verhogen. Hieronder vind je er al acht! Welke komt op jouw kerstlijstje?

1. Standing desk

Yo-Yo mini Standing Desk © Sit-Stand.com

De standing desks. Je ziet ze de laatste jaren overal opduiken, en terecht. Want urenlang aan je bureau zitten, is allesbehalve gezond. Dus waarom niet eens al rechtstaand werken en je derrière zo wat welverdiende rust gunnen? Zoek een kast of tafel die hoog genoeg staat om er een mini standing desk op te zetten of schaf eentje aan die al op de perfecte hoogte staat.

Richtprijs: Voor de Yo-Yo standing mini desk op de foto betaal je zo'n 215 euro, maar vanaf 150 euro vind je ook al goede varianten. Niet heel goedkoop, maar zie het gerust als een investering. Want een reeks sessies bij de kiné omdat je jarenlang te veel hebt neergezeten, kost nog een pak meer!

2. Noise cancelling koptelefoon

JBL Tune 750BT © JBL

Niets irritanters dan luidruchtige buren, je vriend(in) die nét iets te veel opgaat in die spannende game of de werkmannen die van 's morgens tot 's avonds bijna letterlijk de oren van je lijf boren terwijl jou een hele hoop werk te doen staat. Dé oplossing? Een koptelefoon met noise cancelling die het geluid van buitenaf helemaal dempt . Zo kan je in alle rust en stilte verderwerken. En in de pauzes natuurlijk even helemaal los gaan op je favoriete muziek!

Richtprijs: Een noise cancelling koptelefoon heb je al vanaf 50 euro. Voor de koptelefoon van JBL op de foto betaal je zo'n 80 euro.

3. Extra computerscherm

Packed Pixels Multi Laptop Windows © Packed Pixels

Waarom maar één computer- of laptopscherm gebruiken als je er ook een tweede, derde of misschien wel vierde mee kan verbinden? Meerdere schermen hebben, is bijna een must als je georganiseerd te werk wil gaan . Op het ene scherm staat je mailbox open, op het tweede je to-do-lijst van de dag en de derde monitor is je werkblad. Handig, toch?

Richtprijs: Voor een kwalitatieve monitor mag je rekenen op een minimum van 150 euro.

4. Mini (écht mini) koelkast

USB Bureau Koelkast © United Entertainment

Geen betere manier om jezelf gefocust en vol energie te houden dan met een ijskoude Red Bull. En met een mini koelkast met USB-aansluiting heb je altijd een gekoeld blikje bij de hand!

Richtprijs: Een mini koelkastje vind je online vanaf 20 euro.

5. Digitale markeerstift

Scanmarker Air © Scanmarker

Wil je handgeschreven notities omzetten naar een digitaal document, maar heb je de tijd niet om alles over te typen? Dan is deze gadget je redder in nood! Je gaat gewoon met de stift over je geschreven tekst en die komt automatisch op je computerscherm terecht. Van tijdsbesparing gesproken... Bovendien kan de markeerstift je tekst meteen ook vertalen in meer dan veertig talen! What a time to be working from home!

Richtprijs: Een digitale markeerstift heb je vanaf 100 euro.

6. Digitale notitie- of kladblok

LCD Writing Tablet © Amazon

Ben jij iemand die papieren schriften vol schrijft met notities en ideeën, om die daarna uiteindelijk toch gewoon in de vuilnisbak te gooien? Dan mag een digitale kladblok dit jaar niet ontbreken op je kerstlijstje! Minder papierverspilling - want je kan na elke schrijfbeurt de tekst gewoon weer 'uitvegen' - en (geloof ons maar) veel meer fun !

Richtprijs: Op Amazon kan je deze gadget kopen voor minder dan 10 euro.

En voor wie toch liever notities maakt op papier is er dit coole basketbalbord (20 euro) dat je boven je vuilnisbak kan hangen. Scoren = pauzeren en missen = verder werken?

Tarmak mini basketbalbord © Decathlon

7. PowerCube

PowerCube © PowerCube

Moet jij ook vaak zoeken naar stopcontacten of jezelf verplaatsen omdat de batterij van je laptop leeg is? Say no more! De PowerCube is een kleine, maar o zo handige stekkerdoos die je makkelijk kan bevestigen aan je bureau, werktafel of op eender welke andere plek waar je die nodig hebt. Er zitten trouwens ook een aantal USB-poorten in, zodat je ook je smartphone kan opladen. Aanrader!

Richtprijs: Een handige PowerCube heb je al vanaf slechts 20 euro.

8. Draadloze oplader

Belkin Boost Up Draadloze Oplader © Coolblue

Last but not least. Als je nog geen draadloze oplader hebt, dan wordt het hoog tijd dat je er eentje koopt. Niet alleen omdat die erg trendy is, maar ook (en vooral) omdat het zoveel handiger is dan de oplaadkabels die veel te snel stukgaan. Je smartphone opladen, was nog nooit zo makkelijk!