Game Kast: “Een heel sterke marketing stunt van Fortnite”

Een tijd geleden werd de Halo-serie aangekondigd op Paramount Plus. Jammer voor alle Halo-fans in België, want die streaming service is niet beschikbaar in ons land. Now, rejoice! Halo The Series: seizoen 1 zal namelijk te zien zijn via Streamz. De live action serie van de game kreeg heel wat kritiek toen bekend raakte dat Master Chief zijn helm afzet in één van de afleveringen (wat nooit gebeurt in de games). Nu kunnen we gezamenlijk beslissen wat we van die aflevering vinden, zonder toevlucht te moeten nemen tot piraterij of een VPN.