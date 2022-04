Game Kast: “Onze backlog werd plots 10 keer groter”

Alweer een uitgestelde game, een afgelaste E3, een slechte patch bij een goede game... Maar PlayStation kondigde eindelijk hun antwoord op Xbox Game Pass aan! Naast alle chaos ook weer een keitoffe special guest. “Het begon allemaal toen ik op een nacht een Mondriaan-generator maakte,” vertelt Thomas Meynen van Studio Waterzooi over zijn recent uitgebrachte game Please Touch The Artwork. Hij vertelt honderduit over zijn game dev-avonturen en inspiraties tijdens episode 106 van Game Kast.

Alle afleveringen van Game Kast kan je zoals altijd ook op Spotify beluisteren.

01 Breath of the Wild 2 uitgesteld naar 2023

We zagen het van mijlenver aankomen, we hadden het enkele weken geleden al voorspeld en nu is het jammer genoeg officieel. Het vervolg op 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' werd uitgesteld naar de lente van 2023. We kregen opnieuw beelden te zien met de uitleg dat de developers ietsje langer nodig hebben om de game experience “special” te maken. De timing van de nieuwe releasedatum doet speculeren of de game zal launchen met de nieuwe Nintendo Switch. Het is niet de eerste keer dat een Zelda game als launchtitel werd gebruikt. Zo kwam Twilight Princess uit op zowel GameCube als Nintendo Wii, en kwam recenter Breath of the Wild uit op de Nintendo Switch en de Wii U.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 © Nintendo

02 FIFA heet niet langer FIFA?

Volgens geruchten zou de naam van de FIFA games veranderen naar EA Sports Football Club. FIFA heeft namelijk de prijs van hun licentie verdubbeld (van 600 miljoen euro voor 4 jaar naar 1.2 miljard euro voor 4 jaar), waardoor EA overweegt om de titel van hun serie te veranderen. EA-topman Andrew Wilson zei vorige maand nog dat "het toch maar vier letters op de doos” waren, dus veel waarde hechten ze precies niet meer aan die licentie.

03 Nieuwe PS Plus-abonnementen

De geruchten die afgelopen weken rondgingen, dat PlayStation een soort game pass ging aankondigen, bleken volledig te kloppen. PlayStation Plus verdwijnt in juni en verandert in PlayStation Plus Essential. Dezelfde prijs en dezelfde voordelen: online gamen, cloud saves, maandelijks een paar gratis games en speciale kortingen in de store.

Daarnaast komt PlayStation Plus Extra , die hetzelfde biedt als Essential, maar inclusief een catalogus van 400 games van PS4 en PS5. Wie er nog wat extra voor over heeft, kan gaan voor PlayStation Plus Premium. Deze tier heeft alle voordelen van Extra, plus 340 games van de originele PlayStation, PS2, PS3 en PSP. Onze backlog van games die we ooit nog eens willen spelen werd ineens tien keer groter. Een heel sterk antwoord op Xbox Game Pass dus. Nieuwe games zullen echter niet vanaf dag 1 beschikbaar zijn, wat bij de concurrent wel zo is.

04 Polyphony maakt bocht van 180 graden

Dat update 1.07 van Gran Turismo 7 lauw ontvangen werd door de community, is een understatement. Na een resem veranderingen aan de economie van het spel, laten fans hun ongenoegen horen en daalden game reviews op sites zoals Metacritic sterk. En dit protest is niet onopgemerkt gepasseerd, want Kazunori Yamauchi - de geestelijke vader van Gran Turismo - wil veel van die laatste aanpassingen omdraaien. Zo zal je vanaf begin april terug meer verdienen in races, de limiet van je portefeuille stijgt van 20 naar 100 miljoen en klassieke wagens zullen meer de revue passeren. Daarbovenop zijn er nog meer aanpassingen in de pipeline. 24 uur races en online time trials met beloningen komen terug, en het gaat eindelijk mogelijk zijn je wagens te verkopen. Tenslotte krijgen alle spelers een gratis pack met 1 miljoen credits om te compenseren voor de down time tijdens patch 1.07. Zo lijkt de game toch weer terug op het juiste pad te rijden.

Der Bulle am Red Bull Ring hat es auch ins Spiel geschafft. © Polyphony Digital/Sony

05 E3 keer niets

Electronic Entertainment Expo - ofwel E3 - in Los Angeles is voor de derde keer op rij geannuleerd omwille van de huidige corona-epidemie. De wereldbekende expo was jaren het belangrijkste game event waar de grootste aankondigingen gemaakt werden. In de jaren voor de eerste annulatie, begon het event al wat zijn flair te verliezen. Meer en meer game publishers kozen ervoor geen stand meer te nemen op de beurs om het risico te vermijden overspoeld te worden door het andere gaming nieuws. En doordat E3 van een pers naar een publiek event veranderde, verloor het ook wat zijn stuwkracht bij de gaming press.

Afgelopen jaren zagen we meer digitale events zoals Nintendo Direct en Playstation State of Play die dezelfde persaandacht behalen, dus is de vraag of E3 nog relevant is in de digitale staat van de wereld. Volgend jaar zullen we het (misschien) weten, want dan zou het terug fysiek doorgaan voor de eerste keer sinds 2019.

Beluister Game Kast op je favoriete podcast app of kijk mee op YouTube.