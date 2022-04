Game Kast: “Een week vol nostalgie!”

Naast alle nieuwtjes ook weer een special guest. Een website runnen is moeilijk. Dat 10 jaar aan een stuk volhouden is nog een pak moeilijker.

Op reddit verscheen een ongelooflijk verhaal over een jongen in California. Hij werd geraakt door een verdwaalde kogel maar overleefde het door... een headset. De kogel kwam binnen via een raam, ketste af tegen de muur en raakte de hoofdband van de jongen zijn headset. Omdat het verhaal werd gepost op 1 april, dachten velen dat het om een grap ging. Maar nadat enkele foto’s de frappante gebeurtenis bewezen, werd het niet meer in vraag gesteld. De CEO van Razer, het merk van de headset, nam contact op om een nieuw exemplaar op te sturen. Eind goed al goed dus.

We hebben een berg aan talent onder de Belgische game developers. En die wil Benjamin Dalle, Vlaams minister van Media, een handje helpen. Daarom komt er een volwaardige en fysieke gamehub in Vlaanderen. Een locatie waar developers elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken. Ook het VAF, het Vlaams Audiovisueel Fonds, krijgt een extra som geld, want sinds 2012 kunnen game developers bij hun aankloppen voor financiële steun. En in kader van het relanceplan na de pandemie hebben ze het budget voor het VAF eenmalig opgetrokken tot 2.9 miljoen euro.

