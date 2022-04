Skate 4 is in the making!

In aflevering 109 van Game Kast is Jeroen Dessaux op bezoek. Hij is deel van Triangle Factory, een game development team uit Gent dat zich specialiseert in AR & VR . Hoe ziet de toekomst van VR er volgens hem uit?

! Zelf omschrijven ze de game als "a richly cinematic action-adventure featuring a story in the legendary Star Wars galaxy." Uncharted in space dus. Naast Jedi Fallen Order 2 hebben we dus nóg een Star Wars game om naar uit te kijken!

Amy Hennig, de schrijfster van de Uncharted-trilogie , gaat samenwerken met LucasFilm Games aan een nieuwe Star Wars game ! Zelf omschrijven ze de game als “a richly cinematic action-adventure featuring a story in the legendary Star Wars galaxy.” Uncharted in space dus. Naast Jedi Fallen Order 2 hebben we dus nóg een Star Wars game om naar uit te kijken!

. De game waar we al jaren naar uitkijken en over speculeren, blijkt nu dus eindelijk in een

Op Twitter zijn beelden gelekt van een pre-alpha versie van Skate 4 . De game waar we al jaren naar uitkijken en over speculeren, blijkt nu dus eindelijk in een early stage van development te zitten! Veel valt er helaas nog niet te zien. Het lijkt gewoon een simpele animatietest te zijn.

