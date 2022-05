I've seen this over and Overwatch

Embracer group gaat de hele wereld opkopen! Geen idee of dat het officiële plan is, maar daar lijkt het nu wel even op. Na overnames van onder andere Gearbox , Dark Horse Media & Koch Media , gaan ze nu ook Crystal Dynamics , Eidos Montreal en Square Enix Montreal overnemen. Daarmee krijgen ze heel wat franchises in hun handen, zoals Tomb Raider , Thief & Legacy of Kain . Square Enix was de westerse markt een beetje aan het negeren en wil zich vooral meer gaan focussen op hun Japanse games. Iedereen hoopt nu dat Embracer de overgekochte studios de kans geeft om hun IP’s te doen heropleven.

De toestroom van nieuwe PS5-consoles is door de globale chiptekorten zeer variabel. En daar zal het niet bij blijven, want ook de refresh rate zal nu variabel worden. Maar geen zorgen, want dat is geen slechte zaak. Anderhalf jaar na release krijgt de PS5 VRR ofwel " Variable Refresh Rate ", een feature die ook al enige tijd aanwezig is in de Xbox Series X en S. Dit betekent dat de console de refresh rate van de televisie kan aansturen , mits je TV dit ondersteunt. Dus in plaats van de constante 60 of 120 frames die je beeld ververst, zal dit nu afhankelijk zijn van de refresh rate van je game.

Dit helpt om screen tearing , waar je beeld maar half rendert, te voorkomen. Ook zullen frame drops , waar je game net niet 60 of 120 frames haalt, minder drastisch aanvoelen. Met de nieuwste firmware update van de console kan je dit al in een tiental PS5-games ervaren en in de toekomst zullen steeds meer games het ondersteunen.

