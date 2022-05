Alweer een zeer interessante guest in de podcast deze week: Rik Leenknegt ! Hij is de oprichter van de game developer opleiding in Kortrijk, binnen Digital Arts and Entertainment, en zorgde daarmee voor een gigantische kickstarter voor de Belgische game industrie !

