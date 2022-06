Game Kast: “De sfeer was onvoorstelbaar”

De PGL Major Antwerp is afgelopen en wij moeten terug wennen aan gaming kijken zonder omringd te zijn door duizenden medesupporters. Jammer! Maar dankzij jNoxx kunnen we nog even nagenieten. Check de nieuwste aflevering van Game Kast waarin hij uitgebreid verteld over zijn ervaring en de aangename reacties op zijn verslaggeving van het toernooi.

01 Van Antwerpen naar Rio

Een uitverkocht sportpaleis keek toe hoe FaZe Clan het toernooi won tegen Natus Vincere op de PGL Major Antwerp. De livestream had een peak aantal kijkers van maar liefst 2,1 miljoen! Dit maakt de PGL het tweede meest populaire CS:GO esports toernooi ooit! Wow! Een absoluut succes voor esport in België dus. De sfeer in het sportpaleis was onvoorstelbaar, mede door het ongeëvenaard enthousiasme van de Vitality fanbase. Er werd gejuicht, gezongen en de mexican waves gingen vlotjes rond. Wie er niet bij kon zijn of het gemist heeft zal voor de volgende wereldbeker moeten afzakken naar Rio de Janeiro. De Braziliaanse streamer Borba mocht de volgende CS:GO Major aankondigen. De competitie begint officieel op 31 oktober en zal opnieuw een prize pool hebben van 1 miljoen dollar.

02 MultiVersus scoort meteen

De MultiVersus closed alpha sloeg in als een bom. Iedereen wou een key en iedereen die er één had speelde non-stop. De Super Smash Bros kloon met Warner Bros characters had alles wat we ervan verwachtten en meer. De gameplay was verrassend verslavend en de personages waren uniek genoeg om ze allemaal eens uit te proberen. Ook waren ze allemaal heel trouw aan hun bronmateriaal met leuke voice lines en animaties. Iedereen - wij inclusief - is heel hyped en kijkt halsreikend uit naar de open beta in juli.

PGL Antwerp Major © PGL

03 Norman zegt te veel

De meeste mensen kennen Norman Reedus waarschijnlijk als acteur van The Walking Dead of The Boondock Saints. Maar sinds 2019 kan je hem ook herkennen als het hoofdpersonage van Death Stranding. De Hideo Kojima game kreeg dat jaar heel wat prijzen, waaronder de Game Award voor Best Performance. Tijdens een interview met LEO praatte Norman Reedus over zijn carrière en toen ze het hadden over Death Stranding liet hij deze bom vallen: “We zijn net begonnen aan de tweede.” Excuseer, wat?! Geen officiële bevestiging, maar het ziet er dus wel naar uit dat Death Stranding 2 al goed in development zit. Op zich geen verrassing, maar toch leuk om te horen dat ze er aan bezig zijn!

Norman Reedus in Death Stranding © Kojima Productions

04 Kleurrijke PS5’s incoming

Niet iedereen is even tevreden met de witte “cover” van de PlayStation 5. Na de release van de nieuwe console kwamen er meteen bedrijven uit de grond die custom faceplates verkochten. Sony was snel om die allemaal van de markt te halen, wat ons deed vermoeden dat ze zelf faceplates gingen uitbrengen. Even later werd dit vermoeden bevestigd. Sony bracht gekleurde controllers uit met de belofte dat ook gekleurde faceplates gingen volgen. Die werden begin 2022 eindelijk te koop gezet, maar niet in België. Nu is het dan eindelijk zover! Alle vijf de kleuren (Cosmic Red, Galactic Purple, Midnight Black, Nova Pink & Starlight Blue) zullen vanaf 17 juni beschikbaar zijn in ons land. Om de verhouding vraag en aanbod wat in evenwicht te houden, mag je maar één faceplate kopen per account.

PlayStation 5 © Sony

05 Fall Guys wordt free to play

De 2020 battle royale hit Fall Guys wordt free to play! De populaire game, die ondertussen al een monopoly versie heeft én in de Guinness Book of World Records staat als meest gedownloade PS Plus game, verschijnt tegelijk ook op Xbox, Nintendo Switch én de Epic Game Store. Daarnaast krijgt de game ook volledige cross-play en cross-progression support. Maar, aangezien de developers, Mediatonic, vorig jaar zijn opgekocht door Epic Games, zal Fall Guys wel verdwijnen van Steam. Iedereen die toch geld heeft besteed aan de game, krijgt een ‘legacy pack’ vol met cosmetics, om het toch een beetje goed te maken.

Fall guys © ApkMavi.com

