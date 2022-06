Game Kast: “110.000 dollar om het maximum level te krijgen”

aanzetten. Heel wat om te overlopen, dus here we go!

Frankrijk is altijd enorm gesteld geweest op hun taal. Anderstalige popliedjes worden in het Frans gecoverd, films worden gedubd, en nu moeten ook gamers hun taal aanpassen. Of toch als het op overheidscommunicatie neerkomt. Want de Franse overheid heeft in hun staatsblad heel wat alternatieven voorgelegd die moeten gebruikt worden om onduidelijkheid te voorkomen. Hier enkele voorbeelden. DLC (downloadable content) wordt 'contenu téléchargeable additionnel' of simpelweg CTA, streamer wordt 'joueur-animateur' en cloud gaming wordt 'jeu vidéo en nuage'. De termen werden opgesteld door de Franse taalverrijkingscommissie, die samen met het ministerie van Cultuur vonden dat de anglicismen een barrière vormen voor niet-gamers .

