Game Kast: “Ook wij kijken ernaar uit om onze vrienden te vernederen!”

01 Stel je najaarsplannen maar een paar maand uit

Deze week kregen we weer veel berichten van games die helaas uitgesteld zijn naar volgend jaar. Zo wordt Marvel's Midnight Suns voor de tweede keer uitgesteld. Naar begin volgend jaar nu. En zullen we pas de gangen van Zweinstein kunnen verkennen in februari met de (alweer uitgestelde) release van Hogwarts Legacy. En ook de free-to-play shooter ARC Raiders werd uitgesteld naar 2023.

02 EVO OVErview

GamerBee at EVO © GamerBee

In het weekend van 5-6-7 augustus vond EVO, het grootste fight gaming toernooi ter wereld, na 2 jaar eindelijk terug plaats! Naast geweldige 'matchups' in allerlei games zoals Street Fighter, Mortal Kombat en andere, kregen we ook enorm veel nieuwe aankondigingen. Zo kregen we de eerste beelden van Kimberly en Juri in Street Fighter 6 te zien. Kregen we een sneak peek van de DLC van Bridget voor Guilty Gear Strive én werd de roadmap voor seizoen 1 van MultiVersus met de komst van Morty op 23 augustus onthuld.

Maar de grootste aankondiging was toch wel de next-gen versie van Dragon Ball FighterZ, dat ook een herwerkte netwerkcode krijgt. Met de Rollback netcode zullen je online matches nóg beter werken! En alsof dat nog niet genoeg was, kregen we ook nog eens de allereerste teaser van (waarschijnlijk) Tekken 8 te zien! Binnenkort zal je je vrienden dus eens goed kunnen vernederen als ze nog eens langskomen voor een potje Versus.

03 99% van de Netflix-kijkers gamet niet

Beter gezegd, Netflix-kijkers spelen de Netflix Games niet. Elke Netflix abonnee heeft via een knopje in de mobile app toegang tot een hele bibliotheek aan gratis games zonder advertenties of in-game purchases. En er zitten nog goede games tussen ook! Met Into the Breach, Wonderputt Forever en Moonlighter hebben ze enorm verslavende games. Zo is er ook een digitale versie van het enorm populaire bordspel Exploding Kittens. Kortom geen tekort aan goede games, maar eerder een tekort aan Netflix-abonnees die weten dat ze dat in hun abonnement hebben zitten.

04 Spider-Man swingt weg van Playstation

Spider-Man © Sony Interactive Entertainment

De Spider-Man game van Insomniac Games maakt zijn debuut op PC. Een herwerkte versie van de game, die in 2018 uitkwam voor PS4, heeft allerlei upgrades gekregen. De ultieme versie van de gekroonde game! Ultrawide screen support, hogere framerate en nog wat verbeterde graphics maken het spel mooier dan ooit. Zeker het bekijken waard als je PC over de nodige capaciteiten bezit. De game heeft alvast zijn start niet gemist, maar kon het verkooprecord van de PC-versie van God of War niet verbreken. Hoe dan ook leggen de pc-versie van Playstation games geen windeieren voor Sony en zullen ze deze trend blijven verder zetten. Goed nieuws voor alle pc gamers dus!