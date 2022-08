Game Kast: “Raap die centen maar samen voor Sony”

De Spaanse developers Pendulo Studios zijn bezig aan een Kuifje (of zoals hij in het Engels gekend is ‘Tintin’) game. Die zou het verhaal volgen van ‘De sigaren van de farao’. Het vierde album uit de reeks van de Belgische tekenaar Hergé. Het verhaal maakt deel uit van een tweeluik waarin Kuifje door het Midden-Oosten, Zuid-Azië en China reist. Daar gaat hij de strijd aan met een bende die in opium handelt en gekmakend gif (radjaïdjah) gebruikt als wapen. Op enkele screenshots na was er nog niks te zien van de game. Wat ze wel al konden zeggen: de game krijgt zijn release in 2023 op PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch en PC.

