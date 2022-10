Game Kast: “Jack Black als Bowser klinkt fantastisch”

Bij Game Kast hadden ze deze week podcast royalty over de vloer! Xander De Rycke kwam vertellen over zijn gamegeschiedenis : met welke games het allemaal startte en hoe hij evolueerde als gamer doorheen zijn carrière als comedian. Meer dan vier uur luisterplezier!

01 Eerste trailer voor Super Mario!

Een eeuwigheid geleden - 2018 - werd een film rond Super Mario Bros. aangekondigd. Die zou gemaakt worden door Illumination, de studio achter onder andere Despicable Me en de Minions-films. Allemaal heel leuk, maar een eerste wenkbrauw ging omhoog toen de cast werd aangekondigd. Naast leuke verrassingen zoals Jack Black als Bowser en Charlie Day als Luigi, werd Chris Pratt aangeduid als de stem van Mario. Een combinatie die niet veel mensen hadden zien aankomen of zelfs een goed idee vonden. Chris Pratt zelf zei dat hij iets speciaals had voorzien voor de Italiaanse loodgieter.

Nu hebben we afgelopen week eindelijk een eerste trailer gekregen en meteen ging die tweede wenkbrauw omhoog, want Mario klinkt gewoon als Chris Pratt zijn gewone stem. Iets waar veel mensen zich nog steeds niet in konden vinden. Keegan-Michael Key deed dan weer een heel goede Toad en Jack Black als Bowser klonk fantastisch. Ook visueel was het smullen. Al bij al een geslaagde eerste indruk dus. Al bleek Twitter nogal hard te focussen op de stem van Mario. Wij kijken alvast uit naar de release in april 2023.

02 Steam Deck heeft geen wachtrij meer

Steam Deck - de handheld console van Valve - werd voorgesteld aan de wereld in juli 2021. Wie toen al één bestelde kwam in een wachtrij terecht en kon de Steam Deck in de brievenbus verwachten vanaf februari 2022. Maar ook deze console had last van het wereldwijde chip-tekort en iedereen in de wachtrij moest langer wachten op zijn bestelling. Nu zijn we oktober 2022 en Valve heeft laten weten dat ze door de lijst van pre-orders zijn. Ze kunnen de Steam Deck dus meteen shippen als iemand één koopt. De levertijd is wel 1 tot 2 weken, maar dat is nog steeds beter dan de maandenlange wachttijd die de eerste pre-orders hadden.

03 Need for Speed Unbound krijgt een leuk stijltje

Toen we bij wijze van steekproef vroegen aan luisteraars welke Need for Speed game uit de serie je favoriete was, kregen we heel wat verschillende antwoorden. De gamereeks heeft immers al heel wat hits op zijn palmares staan. Misschien kunnen ze er later dit jaar nog een nieuwe toevoegen, want EA kondigde Need for Speed Unbound aan.

De game krijgt een opvallende look: realisme gecombineerd met heel wat fancy cartoon style particle effects en anime-personages. Deze entry in de reeks zou moeten terugkeren naar de roots en zal vooral de nadruk leggen op de auto’s zelf. Daardoor zou er dus ook geen cockpit view zijn. Vanaf 2 december zullen we kunnen zien als deze evenveel in de smaak valt als hun vorige games.

04 Van Google Stadia naar Google Stadinee

Het is gebeurd. Google houdt op met hun game streaming service Google Stadia. Geen verrassing, ook al was het concept een goed idee. Betalen voor een service die ervoor zorgt dat je altijd de nieuwste games kan spelen zonder telkens een pc upgrade te moeten kopen lijkt de toekomst. Alleen ging dat goede idee een beetje de mist in toen Google besloot dat hun gebruikers de games nog altijd apart moesten kopen. Geen abonnement met al een hoop games beschikbaar zoals Xbox Game Pass dus. De technologie blijft verder bestaan voor bedrijven en iedereen die geld gestoken heeft in een Stadia krijgt dat terug. Alle hardware en software zal door Google worden terugbetaald.

05 Enkel Steam doet nog 18+

Nintendo heeft, zonder dat echt te communiceren, hun beleid omtrent 18+ video games aangepast. Er worden geen ongecensureerde borsten meer toegelaten op de Switch. Tot voor kort was Nintendo nog de enige die dat toeliet, maar nu volgen ze Sony en Microsoft en treden ze wat strenger op bij naakt in video games. Dat ondervond Gamuzumi, de maker van erotische games zoals Hot Tentacles Shooter en Elves Christmas Hentai Puzzle. Zijn games werden geblokkeerd. Gamuzumi zal nu gecensureerde versies van z’n games maken voor de Switch. Wie wél het naakt in die games wil aanschouwen kan nog altijd op Steam terecht.

