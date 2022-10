Game Kast: “Een nieuw Belgisch record!”

Het Belgische Trifox, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, New Tales from the Borderlands, voor het eerst een Uncharted game op Steam én de campaign van Call of Duty: Modern Warfare II... Weinig nieuws deze week, maar wel veel releases! En yes, ze komen allemaal aan bod in de nieuwste episode van Game Kast. Met alweer een erg sympathieke gast trouwens. Seppe Toremans kwam vertellen hoe hij gaming heeft zien ontstaan en wat de invloed was op zijn leven. Een uitgebreide babbel en meteen ook een nieuw record voor langste Game Kast-aflevering. Bijna 5 uur luisterplezier!

01 CasualGorilla breekt wereldrecord

We hebben hier in België alweer geschiedenis geschreven! Twitch streamer CasualGorilla staat officieel in het Guinness Book of World Records met de langste RPG gaming marathon: 54 uur 32 minuten en 10 seconden. Het vorige record stond op 48 uur en 14 minuten.

Een niet te onderschatten prestatie, want er hangen heel wat regeltjes aan vast om een geldig record neer te zetten. Per uur gamen krijg je 10 minuten pauze. Die pauzes kan je ook opsparen om een langere pauze te kunnen nemen. Zo heeft CasualGorilla na 24 uur non stop gamen zijn eerste slaappauze van 3,5 uur kunnen nemen. Ook mag het niet langer dan 20 seconden duren om te reageren op de game. Je kan dus niet te lang op het pauzemenu blijven staan. Of te lang nemen om te antwoorden op een meerkeuzevraag. Vooral eten werd dus ook een uitdaging. Congrats CasualGorilla!

02 Prestatiedruk

Streamer Amouranth - die we vooral kennen van haar hot tub streams en andere content met weinig kleren aan het lijf - heeft onthuld dat haar man haar psychologisch misbruikte. Blijkbaar had hij achter de schermen alle touwtjes in handen, verplichtte hij Amouranth halfnaakt te streamen en moest ze hun relatie geheim houden. Nu is dat gestopt en krijgt ze de nodige juridische en psychologische hulp. De vreselijke situatie zorgde voor heel wat ophef op Twitter en bracht een discussie op gang over de prestatiedruk en privacy van streamers.

03 Boycot Bayonetta?

Bayonetta 3 komt binnenkort uit, maar als het afhangt van Hellena Taylor - de originele stemactrice van Bayonetta - zou niemand de game mogen kopen. Ze roept op om de game te boycotten omdat Platinum Games haar bitter weinig had aangeboden om haar rol als Bayonetta in de derde game in de reeks te hervatten. Ze beweert dat ze maar 4000 dollar zou krijgen voor de rol, wat inderdaad best weinig is. Platinum Games ontkent die beschuldiging en laat weten dat ze 3000 tot 4000 dollar per dag zou krijgen. Een groot verschil gezien de opnames ongeveer 5 dagen gingen duren. Ook Jennifer Hale, die de stem van Bayonetta heeft overgenomen in de derde game, laat weten dat haar verloning eerlijk was. Een vreemd verhaal.

