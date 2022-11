Game Kast: “Amsterdam zag er nog nooit zo goed uit”

Het drukke najaar is begonnen. Hopen games die uitkomen, maar toch is het al Call of Duty: Modern Warfare II wat de klok slaat. Gelukkig hebben Espe, jNoxx en Jerre nog een hoop andere games gespeeld. Hoor er alles over in de nieuwe aflevering van Game Kast ! De samenvatting lees je hieronder!

01 Amsterdamn indrukwekkend

Call of Duty: Modern Warfare II is officieel uitgekomen! De multiplayer heeft Twitch al grotendeels overgenomen, maar de week ervoor domineerde de game ook elke social media feed door de indrukwekkende graphics van de singleplayer campaign. Specifiek de missie in Amsterdam ziet er waanzinnig realistisch uit. Infinity Ward bouwde verder op het verhaal van de Call of Duty: Modern Warfare uit 2019. Tussen die twee games kwamen Black Ops Cold War en Vanguard nog uit, gemaakt door Treyarch en Sledgehammer Games. Die werden relatief goed ontvangen, maar maakten geen zo’n grote indruk als Modern Warfare II nu.

02 Voetballers schieten op meer dan enkel het doel

Door een leak kwamen we afgelopen week te weten dat een hoop populaire voetballers hun eigen skin gaan krijgen in Call of Duty: Modern Warfare II. De lijst van voetballers is als volgt: Aksel, Connor, Klaus, Luna, Messi, Neymar Jr, Pogba, Roze, Reyes en Gromsco. Ze zouden niet in hun gewoonlijke voetbaltenue verschijnen, maar eerder in full tactical gear. Dat kunnen we zien aan de afbeeldingen die gelekt zijn van Neymar en Pogba. Die zullen hoogstwaarschijnlijk via microtransacties kunnen gekocht worden naar aanleiding van de wereldbeker eind deze maand.

03 The Witcher: goed nieuws en slecht nieuws

Er is goed nieuws voor fans van The Witcher en er is slecht nieuws. Het goede nieuws is dat CD Projekt RED een remake heeft aangekondigd van de eerste Witcher game. Het wordt een volledige ‘from the ground up’ remake in de Unreal Engine 5. Ideaal voor iedereen die enkel nog maar The Witcher 3: Wild Hunt heeft gespeeld en benieuwd is waar het allemaal is gestart. De origineel dateert al van 2007 en kwam enkel uit voor PC en OS X.

Nog meer goed nieuws is dat Netflix seizoen 4 van The Witcher heeft aangekondigd. Maar hier komt dus het slechte nieuws: Henry Cavill zal niet langer meer de rol Geralt of Rivia vertolken. Hij kondigde op Instagram zijn vertrek van de serie aan, zonder een duidelijke reden te geven. Velen speculeren dat hij het te druk zal hebben met het spelen van Superman in een aankomende DC-film. Anderen speculeren dat hij niet akkoord ging met de richting van de serie. Die zou in het nieuwe seizoen afwijken van de boeken, iets waar Henry Cavill niet mee akkoord zou gaan. Netflix heeft de rol doorgegeven aan Liam Hemsworth, die we onder andere kennen van The Hunger Games.

04 Meer spelers tegelijk op Steam

Steam heeft z’n record verbroken van meeste spelers tegelijk online: 30.032.005. Het aantal gebruikers begon te stijgen sinds het begin van de pandemie in 2020 en brak sindsdien elk jaar een nieuw record. De meest gespeelde game tijdens het recentste record was Counter-Strike: Global Offensive met 1.05 miljoen spelers. Daarna kwamen Dota 2 met 750.000 spelers en PUBG: Battlegrounds met meer dan 440.000 spelers. PC gaming blijft groeien in populariteit en zelfs met de komst van concurrenten als de Epic Games Store blijft Steam de grootste in de markt.

Dit en meer overlopen we wekelijks voor jullie in Game Kast. Bekijk het op YouTube of luister mee via je favoriete podcast app.