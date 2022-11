01 Twee bevestigingen

Er zijn twee aankondigingen geweest afgelopen week die eigenlijk gewoon bevestigen wat we al dachten. Remedy is bezig met een sequel voor Control en Horizon VR: Call of the Mountain wordt een launch game voor PlayStation VR2.

Remedy had al eerder aangekondigd dat ze aan twee nieuwe Control games bezig waren. Één daarvan heeft de codenaam ‘Condor’ en wordt een 4-player co-op PvE game. Iets zoals Destiny of Borderlands dus.

Over Horizon VR: Call of the Mountain hadden ze nog niets gezegd, maar we trokken ons eigen conclusies. Die werden dus nu officieel bevestigd. Verder heeft Guerilla in een tweet duidelijk gemaakt dat Horizon VR: Call of the Mountain meteen beschikbaar zal zijn met de launch van PlayStation VR2 op 22 februari. Dat was ook iets dat we al vermoedden, gezien Sony hun VR headsets pre-orders mee bundelt met de game.

02 GTA: 8 Mile

Tijdens een BBC podcast kwam er plotseling een ongelooflijk verhaal naar voren. Kirk Ewing, een vriend van de Houser-broertjes, kreeg na de release van GTA 3 telefoon van een producer in Los Angeles met het aanbod een film te maken van Grand Theft Auto. De producer vertelde dat Eminem de ster zou zijn en Top Gun-regisseur Tony Scott de regie op zich zou nemen. Dat allemaal met een budget van minstens 5 miljoen. Kirk belde meteen Sam Houser, de producer van de GTA-reeks, maar kreeg meteen een ‘not interested’. Rockstar Games geloofde dat hun franchise groter was dan gelijk welke film er toen big was.

03 Volition Games verhuist

De Saint’s Row reboot heeft z’n startschot wat gemist. Volition - de developers van de game - zijn hard aan het werk met updates te pushen die de game stabieler moeten maken en heel wat bugs weg moeten werken. Toch gaat Lars Wingefors - de CEO van Embracer Group - de developers operationeel verhuizen van Plaion naar Gearbox. Die zouden alle tools bezitten om toekomstig succes te creëren bij Volition. Het is de eerste keer dat er intern een groep overgedragen wordt naar een andere publisher bij Embracer, maar het zou blijkbaar ook niet de laatste zijn. Financieel heeft Saint’s Row het nochtans niet slecht gedaan en ligt de opbrengst in lijn met wat management verwachtte.

04 Luid en duidelijk

Afgelopen oktober lanceerde Crystal Dynamics een vragenronde over de toekomst van hun gothic vampierserie Legacy of Kain. Die vragenronde is blijkbaar meer dan 100.000 keer ingevuld geweest, terwijl ze bij Crystal Dynamics normaal bij zo’n zaken maar 1.000 tot 3.000 antwoorden krijgen. Ze lieten weten dat ze de fans “luid en duidelijk” hebben gehoord en ze updates gaan blijven geven over de toekomst van de serie.

De eerste game dateert van 1996 en heette Blood Omen: Legacy of Kain. De follow-up in 1999, Legacy of Kain: Soul Reaver is een cult hit geregisseerd door Amy Hennig, die we vooral kennen van de Uncharted games. De laatste game van de franchise, Legacy of Kain: Defiance, kwam uit in 2003. Er werden al verschillende pogingen gedaan om de serie te doen herleven, maar voorlopig waren die nog allemaal onsuccesvol.

05 Warzone 2.0 is er

Velen hebben er lang op zitten wachten, maar Warzone 2.0 is eindelijk uit. De grootte van de download is alvast een goed begin. Geen honderden gigabytes meer zoals bij de eerste. Maar voor de rest heeft Activision er voorlopig wat naast geschoten. Enorm veel bugs treiteren de game. Sommige kunnen niet uit het vliegtuig springen, anderen gaan meteen dood in plaats van eerst ‘downed’ te zijn, friend lists werken niet, en de servers lagen meteen al plat. Maar áls het dan werkt blijken de fans van de game zich wel heel hard te amuseren. Vooral proximity chat was een schot in de roos. Proximity chat zorgt ervoor dat je tegen elkaar kan praten, vriend of vijand, vanaf je een bepaalde afstand van elkaar staat en dat heeft al voor gouden content gezorgd. Nu is het afwachten hoe snel Activision alles kan fixen en hoe lang ze hun fanbase tevreden kunnen houden.

Dit en meer overlopen we wekelijks voor jullie in Game Kast. Bekijk het op YouTube of luister mee via je favoriete podcast app.