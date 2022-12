Game Kast: “Warzone wordt mogelijks weer pay-to-win”

Deze week kregen Espe, jNoxx en Jerre David Verbruggen op bezoek. Als general manager van FLEGA kwam hij uitleggen wat de Flemish Gaming Association exact doet en hoe die federatie is ontstaan. Een fantastisch verhaal dat ons van Game Nation en OPM naar Los Angeles en terug brengt!

01 Next Gen The Witcher 3

De game of the year van 2015 krijgt een next gen upgrade! Dat werd bevestigd door CD Projekt Red tijdens een livestream. The Witcher 3: Wild Hunt komt naar de PS5 en Xbox Series X/S met nieuwe content geïnspireerd door de serie op Netflix. De upgrade geeft de game 4k textures en models, ray tracing, 60 fps mode, cloud saves en een photo mode. De update is gratis voor mensen die de game al hebben en zou al beschikbaar zijn op 14 december!

02

Ondanks de staat van de game bij de release, verkocht Pokémon Scarlet en Violet meer dan 10 miljoen exemplaren in één week tijd. Game Freak mag duidelijk doen wat ze willen met de franchise, het blijft verkopen als zoete broodjes. Toch heeft Nintendo zich geëxcuseerd en werd er een update aangekondigd. Velen hadden gehoopt dat de update de performanceproblemen ging oplossen, maar de omschrijving alleen al was verontrustend vaag. Die liet weten dat het een music bug zou fixen aan het einde van het spel en daarnaast stond er gewoon 'various bug fixes'. Nu de update is doorgevoerd blijft het onduidelijk wat er precies is veranderd. Zij-aan-zijvergelijkingen toont bij de ene een grote verbetering qua performance, bij andere dan weer niet. Het zal dus sowieso niet de laatste update zijn. Hoe laag de grafische kwaliteit van de game ook is, de meeste fans zijn tevreden over de gameplay, wat de hoge verkoopcijfers verklaart.

03 Nieuwe Warzone exploit

Wie Warzone al een tijd speelt herinnert zich zeker de Roze skin, een vreselijke beslissing van de developers om een matzwarte skin in de game te steken. Die maakte je nagenoeg onzichtbaar. Het zorgde voor heel veel klachten, maar er kwam nooit een oplossing. Warzone 2 is nog maar net uit en de devs besloten die fout nog eens te maken. De skin van esports team LA Thieves is helemaal matzwart en kan je kopen in de shop in de game. Wie een competitief voordeel wil krijgen in Warzone moet dus geld uitgeven. De belichting van Warzone 2 werkt wel op een andere manier dan Warzone 1, dus met wat geluk haalt de LA Thieves skin niet hetzelfde niveau van onzichtbaarheid als de Roze skin.

04 Nieuwe Mario Movie trailer

Een tijd geleden dropte er een teaser voor de Mario Bros Movie die mensen verdeeld achterliet. Het zag er heel goed uit, maar de stem van Mario - ingesproken door Chris Pratt - kreeg veel kritiek. Nu heeft Nintendo een langere trailer gelost en die heel wat twijfels doet wegsmelten. Mario klinkt/gilt goed, Peach speelt geen hulpeloze prinses maar eerder een sterke vrouw en de verwijzingen naar de games waren talrijk aanwezig. Mario Kart, Rainbow Road, old school platforming, power ups… Het ziet ernaar uit dat deze film niet enkel voor kinderen, maar ook voor de oudere fans top wordt.

05 Microsoft x Activision Blizzard

Het is al een tijd geleden dat Microsoft aankondigde dat ze Activision Blizzard gingen kopen voor 69 miljard dollar. Een ongeziene grote overname voor een absurde som geld. Die overname moest wel nog gecontroleerd worden of die effectief mag doorgaan. En daarover gaan nu wat geruchten rond. Politico zou 3 bronnen hebben binnen de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) die doen vermoeden dat ze de deal niet gaan toelaten. De beslissing is nog niet gemaakt, maar de medewerkers zijn heel sceptisch over de argumenten van Microsoft. De FTC chair Lina Khan is ook openlijk tegen potentiële techmonopolies. Of hier dus een rechtszaak van komt gaan we binnen een maand weten. Microsoft hoopt de deal rond te krijgen voor midden 2023.

Dit en meer overlopen we wekelijks voor jullie in Game Kast. Bekijk het op YouTube of luister mee via je favoriete podcast app.