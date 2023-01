Game Kast: “2023 wordt een topjaar voor gamers!”

De eerste Game Kast van 2023! En het belooft een mooi jaar te worden voor gamers. Er staan al heel wat game releases gepland en in de nieuwste aflevering van Game Kast overlopen de hosts het beste van wat eraan zit te komen. Hier krijg je alvast een selectie van enkele titels van 2023!

01 Forspoken

Hoewel we geen tijd gevonden hebben om de demo te spelen, zijn we toch eigenlijk best hyped over Forspoken. Een open world action RPG die uitkomt op 24 januari. De game volgt het verhaal van Frey Holland die van New York City plots wordt getransporteerd naar het magische Athia. De gameplay focust zich vooral op “terrain traversal speed and fluidity” en Square Enix beschrijft de game als “narrative-driven” avontuur. Klinkt allemaal goed. Meer daarover eind deze maand!

02 SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

Na het succes van SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated mocht Purple Lamp Studios een spirituele sequel maken. The Cosmic Shake is een 3D platformer waar je als SpongeBob moet navigeren door verschillende “Wishworlds” met de hulp van Patrick -die getransformeerd is in een ballon. De trailer ziet er alvast goed uit en als de gameplay even leuk wordt als z’n voorganger, kunnen we die alleen maar aanraden. SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake komt uit op 31 januari.

03 Hogwarts Legacy

Need we say more? De action RPG in de wereld van Harry Potter staat al superlang op iedereens verlanglijstje. En 10 februari is het zover. Dan kunnen we eindelijk naar de school waar we allemaal wél naartoe wilden als kind.

04 Horizon: Call of the Mountain

Horizon Forbidden West © Guerilla Games

Er zijn 2 grote redenen waarom we uitkijken naar Horizon: Call of the Mountain. De positieve commentaar die al kwam op de game-ervaring. En omdat we dan eindelijk de PlayStation VR 2 in handen krijgen. Dit zou een VR-headset worden die je wilt blijven gebruiken en dus niet na een maand de kast in verdwijnt om stof te vergaren. Sony heeft heel wat titels gepland om de PS VR 2 relevant te houden doorheen het hele jaar en met deze Horizon spin-off zullen ze ongetwijfeld een heel sterke start maken. 22 februari wordt misschien wel een datum voor de geschiedenisboeken.

05 Star Wars Jedi: Survivor

Star Wars: Jedi Challenges © Disney/Lenovo

Alledrie de hosts van Game Kast hebben de platinum trophy van Star Wars Jedi: Fallen Order. Het is dan ook geen verrassing dat we heel hard verlangen naar de release van Star Wars Jedi: Survivor. Het verhaal van Cal Kestis gaat verder, 5 jaar na de eerste game. Dat zet de tijdlijn simultaan met de gebeurtenissen van de Obi-Wan Kenobi serie. In maart verschijnt zelfs een boek dat de time gap van 5 jaar tussen de twee games aanvult. Genoeg Star Wars-content voor wie de teleurstellende films wil vergeten dus. O en voor wie niet kan wachten: Star Wars Jedi: Fallen Order zit deze maand bij PlayStation Plus. De sequel komt uit op 17 maart.

06 Dead Island 2

Dead Island 2 © Yager

Onze interesse in Dead Island 2 is in de afgelopen jaren enorm gaan groeien. De game werd aangekondigd in 2014 met een releasedatum gemikt op Q2 van 2015. Je raadt het nooit, die hebben ze niet gehaald. Meer zelfs, publisher Deep Silver haalde de game weg van de toenmalige developers en stak het bij een ander bedrijf. Na enkele jaren stilte veranderde het zelfs nóg eens van developer. Zo’n traject kan alleen maar interessante gevolgen hebben. Het resultaat zullen we dus te zien krijgen vanaf 28 april.

07 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Zelda Story Cover © Nintendo

De enige game die Hogwarts Legacy verslaat in ‘meest geanticipeerde game’ komt uit in mei 2023. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Hoewel Nintendo zelden een misstap begaat met de Zelda games, stellen we ons toch vragen rond de development van deze. Die startte meteen na de release van z’n voorganger in 2017. Zes jaar om een sequel te maken in dezelfde engine voor dezelfde console lijkt ons wat lang. Waren er veel problemen tijdens de development? Benieuwd hoe de game eruit zal zien. We ontdekken het op 12 mei!

08 Suicide Squad: Kill the Justice League

Suicide Squad: Kill the Justice League mag dan wel al de vijfde game in de Batman: Arkham serie zijn, het is de eerste game in de serie waar Batman niet de protagonist is. Hij komt in de game voor met de stem van Kevin Conroy die helaas in november vorig jaar is overleden. De game is een open world action adventure die je alleen kan spelen of in coop met vier. Probeer als Captain Boomerang, Deadshot, Harley Quinn of King Shark de buitenaardse invasie van Brainiac te stoppen. Die laatste heeft trouwens de Justice League gehersenspoeld, dus dat maakt de zaken niet gemakkelijker. Hup! Blokkeer 26 mei nu alvast in je agenda!

09 Street Fighter VI

Street Fighter V © Capcom

De release van Street Fighter 6 wordt volgens ons een enorm succes en zal zorgen voor een heropleving van het fighting genre. De trailers lopen over van fantastische visuals en bevatten een mooie mix van oude en nieuwe personages. 2 juni wordt een dag om te onthouden voor fans en nieuwelingen van fighting games.

Dit en meer overlopen we wekelijks voor jullie in Game Kast. Bekijk het op YouTube of luister mee via je favoriete podcast app.