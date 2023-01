Game Kast: “The Last Of Us. We herhalen: THE LAST OF US!”

Een rollercoaster van formaat in de gamingwereld deze week. Waar The Last of Us het goed deed, ging het net iets minder voor Verstappen. Tienduizenden werknemers verloren helaas hun job bij Microsoft en anderen. Google Stadia beëindigde ook zijn werking, maar met nog een verrassing voor de fans.

01 The Last of Us serie scoort

We hebben het nooit onder stoelen of banken gestoken dat we enorm fan zijn van The Last of Us. Maar we zijn zeker niet meer de enige. Nu de serie eindelijk uit is, heeft die op twee dagen tijd al meer dan 10 miljoen kijkers behaald in de VS. Een indrukwekkende prestatie die de serie meteen bij de top scorende premières van HBO plaatst. Wie niet kijkt, mist iets. In de eerste aflevering zaten hommages aan de game met bepaalde scènes die bijna shot voor shot hetzelfde waren. Er werd ook wat extra informatie gegeven rond de infected en hoe outbreak day zo plots gebeurde. Wij kijken alvast uit naar de rest van de serie.

02 Verpest voor Verstappen

De virtuele 24 uren van Le Mans moesten het hoogtepunt van de digitale Le mans series worden, maar draaiden uit op een fiasco voor de organisatie. Door omstandigheden gaf Verstappen er al vroegtijdig de brui aan. Het IP-adres van de server waar de race gehouden werd, stond bijvoorbeeld publiek waardoor deze door iedereen belast kon worden. Hierdoor werd het spel te onstabiel en werd de race meermaals stilgelegd. Verstappen had er na twee rode vlaggen en een disconnect genoeg van en parkeerde zijn wagen. De race ging nog verder zonder de wagen van Verstappen en co en werd uiteindelijk gewonnen door de andere wagen van Team Redline.

Max Verstappens Team Redline wagen tijdens de virtuele 24 uur van Le Mans © rFactor 2

Zelf zegt Verstappen dat het op dit platform zo niet kan doorgaan. Hiermee verwijst hij naar de game Rfactor2 waar de race in gereden werd. Hijzelf is eerder voorstander om het in Iracing te houden, maar er is destijds veel geld betaald door developer Motorsport Games om de licentie van deze wedstrijd te bemachtigen. Al vinden velen dat het geld dat in de licentie geïnvesteerd is beter in de verdere ontwikkeling van Rfactor2 was gestoken. Het spel evolueert namelijk niet snel genoeg om aan de hedendaagse vereisten van sim racing te voldoen. Hoe dan ook zal de focus van Max Verstappen nu volledig terug op F1 liggen.

03 TombWash Simulator

Simulator games zijn altijd verrassend populair en PowerWash Simulator vormt daar geen uitzondering op. De enorm verslavende game was al beschikbaar op PC en Xbox maar komt eind deze maand naar PlayStation en Nintendo Switch. Bovendien heeft de game voor de PlayStationgebruikers nog iets extra in petto: een crossover met Tomb Raider. Je kan Lara Crofts gigantische villa helemaal onder handen nemen. Opgelet: de game vergroot de drang om onnodig een hogedrukreiniger te kopen enorm.

04 Bedrijven slanken af

De globale recessie zorgt ervoor dat heel wat bedrijven moeten snoeien in hun personeel. Ook in de gamingsector is dat het geval. Riot Games heeft 46 werknemers laten gaan, Unity 284 en Microsoft moet dit jaar maar liefst 10.000 werknemers laten gaan. Die ontslagen zouden onder andere vallen bij 343 Industries (Halo Infinite), Bethesda (Starfield ) en The Coalition (Gears of War). Unity sluit hun ‘sports and live entertainment’ departement dat bezig was aan een project waar kijkers vanuit meerdere hoeken kunnen kijken naar sportwedstrijden. Riot Games heeft wel nog 150 open posities voor nieuwe werknemers.

05 Bye bye Stadia

Sinds vorige week is het officieel gedaan met Google Stadia. De developers hadden echter nog een laatste verrassing voor de mensen die een Stadia controller in huis hebben. Er is nu namelijk een tool die ervoor zorgt dat je de controller kan verbinden met andere apparaten via bluetooth. Het overschakelen naar bluetooth is wel definitief want de wifi-connectiviteit wordt dan permanent uitgeschakeld. Je kan wel nog steeds een USB-C kabel gebruiken.

Stadia Controller © Samuel Horti

