Game Kast: "Wij zijn geen experts in marketing, MAAR..."

De opkomst en ondergang van één van de meest succesvolle esports teams van België, de chief van Sector One Damien Rapoye kwam zijn verhaal vertellen bij Game Kast! Rockstar en Riot Games zijn gehackt en Ubisoft is bezig met meer Far Cry games. Lees verder en check de nieuwste aflevering van Game Kast!

Alle episodes van Game Kast kan je zoals altijd ook bekijken op Youtube of op Spotify beluisteren!

01 The Last of Us: seizoen 2

We zijn nog maar net begonnen met de serie van The Last of Us en er is al een tweede seizoen aangekondigd! Geen verrassing gezien het enorme succes van het eerste seizoen. Wie goed oplet, kon op Instagram al een kleine teaser spotten. Neil Druckmann de schrijver van de games en van de serie, begon Shannon Berry te volgen. Een Australische actrice die verdacht veel lijkt op Abby, een personage uit The Last of Us: part II. Zo heeft hij mogelijks de casting van het tweede seizoen verklapt, of toch op z'n minst zijn eigen voorkeur. De echte aankondiging kwam via Twitter!

02 Hi-Fi Rush verrast

Wij bij Game Kast zijn geen experts in marketing, maar we hebben wel al opgemerkt dat een game aankondigen de dag van release een goede tactiek is. Dit dachten ze ook bij Tango Gameworks en zo kwamen ze enkele dagen geleden met de aankondiging van Hi-Fi Rush. Deze game was ook meteen speelbaar op Xbox en PC. Hi-Fi Rush is een rhythm-based action game die de avonturen volgt van “future rock star” Chai. Een experiment loopt mis waardoor hij het ritme van de wereld kan voelen. Hij kan aanvallen, ontwijken en pareren op de beat van de muziek (van onder andere The Black Keys en Nine Inch Nails). Dit vergroot het effect van de move. Dit allemaal in een heel leuke cartoon stijl. Wat extra verrassend is aangezien Tango Gameworks vooral horror games maakt (zoals The Evil Within en Ghostwire: Tokyo).

03 Far Cry 7?

Ondanks de Ubisoft-moeheid onder gamers doet de Franse developer gewoon verder. Verschillende bronnen bevestigen namelijk dat ze bezig zijn aan twee Far Cry games. Één daarvan zou Far Cry 7 worden, de andere een Far Cry multiplayer. Origineel waren die onderdeel van één game, maar geleidelijk zijn het twee verschillende projecten geworden. De multiplayer game zou een extraction-based shooter zijn die zich afspeelt in de wildernis van Alaska. Over Far Cry 7 zijn er nog geen details bekend. Aangezien de games ontstaan zijn uit hetzelfde project, kunnen we er vanuit gaan dat de single player game waarschijnlijk ook in Alaska plaatsvindt. Z’n voorganger Far Cry 6 deed het best goed qua sales, maar werd maar matig ontvangen bij de critici. De release van Far Cry 7 wordt geschat op 2025.

04 GeenTA Online

GTA Online is al jaren één van de meest populaire online multiplayer games. Sommigen steken heel veel werk in het maken van cheats en hacks. Afgelopen week is dit helemaal uit de hand gelopen toen er een extreme exploit aan het licht kwam. Deze laat cheaters toe om de stats aan te passen van je account en deze ook permanent corrupt te maken. Dat zorgt ervoor dat je account wordt gebannen of zelfs verwijderd. Enkel PC spelers lopen voorlopig gevaar ,er wordt zelf aangeraden om voorlopig geen GTA Online meer te spelen tot Rockstar met een oplossing komt. Rockstar heeft op Twitter al laten weten dat ze bezig zijn met een oplossing. Deze blijkt een vacature te zijn voor een Cheat Software Analyst op LinkedIn. Moesten er zo’n experts tussen onze lezers zitten, dit is je moment om te solliciteren!

05 Betalen or Riot!

Ook Riot Games heeft een probleem. Door een social engineering attack is de broncode gestolen van League of Legends en Teamfight Tactics. Riot Games is zelf naar voren gekomen met het verhaal en belooft iedereen up to date te houden. Ze lieten weten dat er geen data van gamers gestolen is, maar dat de breach wel kan resulteren in nieuwe cheats voor de twee gehackte games. Ze kunnen voorlopig geen nieuwe content meer releasen. De hackers willen tien miljoen dollar losgeld maar Riot weigert dit te betalen. Dit en meer overlopen we wekelijks voor jullie in Game Kast. Bekijk het op YouTube of luister via je favoriete podcast app.