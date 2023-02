Game Kast: "De beste game op de GameCube!"

Vorige week liet Nintendo zien wat ze in huis hebben voor het voorjaar van 2023. De Nintendo Direct duurde bijna drie kwartier en liet heel wat zien. We hebben onze favorieten van de presentatie opgesomd.

Dat en meer in de Game Kast van deze week. Check de episode hieronder of via je favoriete podcast app.

01 Metroid Prime Remastered

Één van de beste games van de Nintendo GameCube is nu beschikbaar op de Switch. De remaster van Metroid Prime - die origineel uitkwam in 2002 - werd aangekondigd tijdens de Nintendo Direct en was ook meteen digitaal beschikbaar. De fysieke versie kan je pas kopen vanaf 22 februari. Er waren al geruchten dat de volledige Prime-trilogie een remaster ging krijgen maar voorlopig is het enkel de eerste.

02 Game Boy & Advance

Nintendo Switch Online abonnees krijgen er nog een hoop retro games bij, want de online service geeft je nu toegang tot een hoop Game Boy games. Wie de expansion pass heeft krijgt er nog enkele Game Boy Advance games bovenop. Opnieuw een aankondiging die meteen te spelen was na de Direct.

Op vlak van Game Boy games krijgen we Tetris (1989), Gargoyle’s Quest (1990), Metroid 2: Return of Samus (1991), Kirby’s Dream Land (1992), Super Mario Land 2: 6 Golden Coins (1993), The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX (1998), Game & Watch Gallery 3 (1999), Wario Land 3 (2000) en Alone in the Dark: The New Nightmare (2001).

Net zoals de andere retro collecties op de Switch zullen er ook meer games beschikbaar zijn voor de Game Boy collectie. Zo krijgen we nog onder andere de Pokémon Trading Card Game (1998), Kirby Tilt ‘n’ Tumble (2000) en The Legend of Zelda: Oracle of Seasons & Oracle of Ages (2001).

Wie het duurdere expansion pack-abonnement heeft krijgt daarnaast ook de Game Boy Advance collection. Hierin zit: Mario Kart: Super Circuit (2001), Kuru Kuru Kururin (2001), WarioWare Inc. Minigame Mania (2003), Mario & Luigi: Superstar Saga (2003), Super Mario Advance 4: Super Mario Bros 3 (2004) & The Legend of Zelda: Minish Cap (2004). Later komen daar nog enkele games bij namelijk: F-Zero (2001), Golden Sun (2001), Metroid Fusion (2002), Fire Emblem (2003) en Kirby and the Amazing Mirror (2004).

03 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Het heeft een tijdje geduurd, maar we kregen vorige week eindelijk wat nieuwe beelden te zien van het vervolg op Breath of the Wild. De trailer van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom had best nog wat verrassingen voor ons in petto. Link reed en vloog plotseling op voertuigen en grinde op rails zoals Ratchet & Clank. Het eindshot zag er ook heel mooi uit met Link die met uitgestrekte arm achter Zelda aan sprong om haar te redden. De game verschijnt op 12 mei met een prijskaartje van 69,99 euro. Dat maakt van Tears of the Kingdom de eerste game van Nintendo die meer dan de gewoonlijke 59,99 euro kost.

04 Heel wat release data

We kregen tijdens de Direct heel wat trailers te zien. Van nieuwe games, expansions of DLC en games waarvan we op een release datum aan het wachten zijn. In die laatste categorie zagen we: Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp verschijnt op 21 april, We Heart Katamari Re-Roll verschijnt op 2 juni, Pikmin 4 verschijnt op 21 juli, Disney’s Illumination op 28 juli en Sea of Star op 29 augustus.

Dit en meer overlopen we wekelijks voor jullie in Game Kast. Bekijk het op YouTube of luister mee via je favoriete podcast app.