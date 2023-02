Game Kast: “Deze nieuwe releases al gespot?”

Embracer Group, het Zweedse conglomeraat dat vorig jaar de rechten heeft gekocht van The Lord of the Rings, zegt dat ze vijf games in productie hebben die gebaseerd zijn op het werk van J.R.R. Tolkien. Die zouden in de loop van de komende twee jaar worden released. Eén van die games is de stealth/action/adventure game Gollum die oorspronkelijk in september vorig jaar moest uitkomen. Deze werd uitgesteld naar de lente of zomer van dit jaar. De tweede is waarschijnlijk de EA mobile game The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth. De derde kan The Lord of the Rings: Return to Moria zijn, een survival game van Free Range Games. Daarnaast is er nog een game in development bij Weta Workshop, het bedrijf achter de visual effects van Peter Jackson’s Lord of the Rings films. De laatste is voorlopig nog onbekend.