Game Kast: “De Olympic Esports zijn één grote grap!"

Lord of the Rings keert terug naar het grote scherm! Warner Bros, Pictures en New Line Cinema slaan de handen in elkaar met Embracer, de rechtenhouder van de franchise, om nieuwe films te maken! New Line Cinema heeft natuurlijk al heel wat ervaring aangezien ze van 2001 tot 2003 de originele trilogie van Peter Jackson produceerden. De reeks won in totaal 11 Oscars (say whut!)! Voorlopig zijn er nog geen namen genoemd bij het project, maar Peter Jackson liet alvast weten dat hij in de loop gehouden wordt. Wat er ons te wachten staat, weten we nog niet. Maar de kans is groot dat het geen remake gaat worden. Embracer toonde eerder al interesse in iconische personages als Gandalf, Aragorn of Gollum zouden verfilmen. Het is nog even wachten op bevestiging daarvan!

Lord of the Rings keert terug naar het grote scherm! Warner Bros, Pictures en New Line Cinema slaan de handen in elkaar met Embracer, de rechtenhouder van de franchise, om nieuwe films te maken! New Line Cinema heeft natuurlijk al heel wat ervaring aangezien ze van 2001 tot 2003 de originele trilogie van Peter Jackson produceerden. De reeks won in totaal 11 Oscars (say whut!)! Voorlopig zijn er nog geen namen genoemd bij het project, maar Peter Jackson liet alvast weten dat hij in de loop gehouden wordt. Wat er ons te wachten staat, weten we nog niet. Maar de kans is groot dat het geen remake gaat worden. Embracer toonde eerder al interesse in iconische personages als Gandalf, Aragorn of Gollum zouden verfilmen. Het is nog even wachten op bevestiging daarvan!

Lord of the Rings keert terug naar het grote scherm! Warner Bros, Pictures en New Line Cinema slaan de handen in elkaar met Embracer, de rechtenhouder van de franchise, om nieuwe films te maken! New Line Cinema heeft natuurlijk al heel wat ervaring aangezien ze van 2001 tot 2003 de originele trilogie van Peter Jackson produceerden. De reeks won in totaal 11 Oscars (say whut!)! Voorlopig zijn er nog geen namen genoemd bij het project, maar Peter Jackson liet alvast weten dat hij in de loop gehouden wordt. Wat er ons te wachten staat, weten we nog niet. Maar de kans is groot dat het geen remake gaat worden. Embracer toonde eerder al interesse in iconische personages als Gandalf, Aragorn of Gollum zouden verfilmen. Het is nog even wachten op bevestiging daarvan!

Het is niet overdreven om te zeggen dat Grand Theft Auto VI de meest geanticipeerde video game aller tijden is. GTA V zit in de top 3 best verkochte video games en verkoopt na bijna 10 jaar nog steeds waanzinnig goed. Op een leak van vorig jaar na is er nog steeds weinig informatie rond de volgende game in de franchise. Dus toen 50 Cent onlangs een afbeelding van GTA Vice City op Instagram plaatste, ging dat rond als een lopend vuurtje. Hij teasde in de caption naar iets huge! Nog groter dan zijn succesvolle tv-serie Power. Intussen heeft hij dat bericht terug verwijderd, zonder explanation! Aangezien Rockstar heel terughoudend is over nieuws rond hun nieuwe games, lijkt het ons dan ook onwaarschijnlijk dat 50 Cent zijn post daadwerkelijk over GTA VI ging. Misschien komt er een GTA style music video uit of mocht hij een single maken voor de nieuwe game? Het is speculeren dus wat die post betekende en het kan nog jaren gaan duren eer we te weten komen waarover het precies ging. We need more GTA VI news!

Het is niet overdreven om te zeggen dat Grand Theft Auto VI de meest geanticipeerde video game aller tijden is. GTA V zit in de top 3 best verkochte video games en verkoopt na bijna 10 jaar nog steeds waanzinnig goed. Op een leak van vorig jaar na is er nog steeds weinig informatie rond de volgende game in de franchise. Dus toen 50 Cent onlangs een afbeelding van GTA Vice City op Instagram plaatste, ging dat rond als een lopend vuurtje. Hij teasde in de caption naar iets huge! Nog groter dan zijn succesvolle tv-serie Power. Intussen heeft hij dat bericht terug verwijderd, zonder explanation! Aangezien Rockstar heel terughoudend is over nieuws rond hun nieuwe games, lijkt het ons dan ook onwaarschijnlijk dat 50 Cent zijn post daadwerkelijk over GTA VI ging. Misschien komt er een GTA style music video uit of mocht hij een single maken voor de nieuwe game? Het is speculeren dus wat die post betekende en het kan nog jaren gaan duren eer we te weten komen waarover het precies ging. We need more GTA VI news!

Het is niet overdreven om te zeggen dat Grand Theft Auto VI de meest geanticipeerde video game aller tijden is. GTA V zit in de top 3 best verkochte video games en verkoopt na bijna 10 jaar nog steeds waanzinnig goed. Op een leak van vorig jaar na is er nog steeds weinig informatie rond de volgende game in de franchise. Dus toen 50 Cent onlangs een afbeelding van GTA Vice City op Instagram plaatste, ging dat rond als een lopend vuurtje. Hij teasde in de caption naar iets huge! Nog groter dan zijn succesvolle tv-serie Power. Intussen heeft hij dat bericht terug verwijderd, zonder explanation! Aangezien Rockstar heel terughoudend is over nieuws rond hun nieuwe games, lijkt het ons dan ook onwaarschijnlijk dat 50 Cent zijn post daadwerkelijk over GTA VI ging. Misschien komt er een GTA style music video uit of mocht hij een single maken voor de nieuwe game? Het is speculeren dus wat die post betekende en het kan nog jaren gaan duren eer we te weten komen waarover het precies ging. We need more GTA VI news!