Game Kast: “Discord op PS5 en CS:GO 2? Yes please!”

Goed nieuws voor wie op Discord zit tijdens het gamen: Discord is vanaf nu beschikbaar op PlayStation 5. Geen earbuds onder je headset meer dragen dus. Nu kan je gewoon een voice channel joinen op je smartphone, naar de settings gaan van dat voice channel en klikken op ‘Join on PlayStation’. Je moet natuurlijk eerst je PlayStation Network account koppelen in je Discord settings. En dan kan je zonder problemen rondhangen met je vrienden tijdens het gamen. EZ!

Het is al jaren een meme dat Valve geen games meer uitbrengt, maar nu zou het misschien toch gebeuren. Counter-Strike: Global Offensive zou eindelijk na 11 jaar een vervolg krijgen: CS:GO 2. De geruchtenmolen kwam op gang na een NVIDIA update, waar ‘cs2.exe’ en ‘csgo2.exe’ tussen de lijst van supported executables stonden. De Counter-Strike community ontplofte en is nu gretig aan het wachten op een officiële aankondiging van Valve. En er zijn nog andere leaks die het bestaan van CS:GO 2 doen vermoeden. Niemand is zeker van wat er komen zal, al denken de meeste dat het dezelfde game gaat zijn maar dan in de nieuwe Source 2 engine.

