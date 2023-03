Game Kast: “Geen happy end voor Team Rocket”

De HBO serie van The Last of Us heeft het enorm goed gedaan. Zó goed zelfs dat de verkoopcijfers van The Last of Us part 2 weer zijn beginnen stijgen. De game stond aan de top van PlayStation’s meest gedownloade games in februari. Neil Druckmann, schrijver van beide de game en serie, werd natuurlijk belaagd met vragen over seizoen 2. Veel kon hij nog niet vertellen, maar hij liet wel vallen dat part 2 niet in één seizoen past. Dus om het verhaal af te werken is er nog een seizoen 3 nodig. Toen er gevraagd werd of Naughty Dog bezig is met The Last of Us part 3, wist hij te zeggen dat het volgende project voor Naughty Dog al gekozen is en dat ze dat nu niet meer gaan veranderen. En over de standalone multiplayer van The Last of Us gaan we later dit jaar veel meer te weten komen.