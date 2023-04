Game Kast: “Onverwacht nieuws afgelopen week”

Nu iedereen de tijd heeft gehad om de HBO-serie van The Last of Us te bekijken, leek het ons bij Game Kast het uitgesproken moment om de serie een grondige review te geven. Wat was er fantastisch? Wat kon er beter? Je hoort het allemaal in de nieuwste aflevering van Game Kast!

01 The Last of Us voor PC krijgt backlash

The Last of Us heeft zich eindelijk een weg gebaand naar de PC. Sony heeft de 2022 remake van de 2013 Game of the Year uitgebracht op Steam en Epic Games. Een groot succes na de populariteit van de HBO-serie. Helaas zit de game vol bugs en grafische foutjes, waardoor het vlekkeloos parcours van Naughty Dog toch een deuk krijgt. De game kreeg ‘mostly negative’ reviews op Steam (ondertussen al terug naar ‘mixed’) en er werd hard gelachen met de bugs op social media. Zo werden de personages in een cut scene uit het niets drijfnat. Naughty Dog heeft al laten weten dat ze hard werken aan de performance van de game en ondertussen is er al een eerste patch uitgebracht. Voor wie toch al wil beginnen spelen: je kan heel wat problemen vermijden door eerst de shaders te laten compilen voor je begint.

02 MultiVersus stopt… voor eventjes

MultiVersus, de Warner Bros brawler, gaat z’n open beta stoppen op 25 juni. De full version zou begin 2024 gelanceerd worden. Een verrassing voor iedereen gezien seizoen 3 van start had moeten gaan op 31 maart. Vermoedelijk wil Player First Games opnieuw momentum creëren bij de officiële release. Toen MultiVersus eerst gelanceerd werd was die game razendpopulair met op een bepaald punt meer dan 150 000 spelers die actief waren op hetzelfde moment. In januari dit jaar waren dat er maar 230 meer. De meeste spelers verloren hun interesse omdat er te weinig nieuwe personages werden geïntroduceerd in de game en de battle pass een te lange grind was. Hopelijk kan Player First Games de game nu grondig herwerken, zodat ze volgend jaar wel succesvol blijft.

03 Dolphin komt naar Steam

Dolphin, de populairste emulator om GameCube en Wii games te spelen op PC, zal binnenkort beschikbaar zijn op Steam. De software zorgt ervoor dat je de games kan spelen in 4k met moderne controllers, save states en online multiplayer. Op de Steam-pagina staat er duidelijk dat ze zelf geen games aanbieden en dat als je er één wil emuleren je een originele kopie van de game moet hebben. Want op zich zijn emulators niet illegaal. De ROMs van de games zijn dat wél. Tenzij je die dus zelf hebt gekopieerd van je originele kopie van de game. En zelfs dan is het nog steeds een grijze legale zone. En laten we er ook maar van uit gaan dat 99% van de gebruikers die originele games niet hebben liggen.

04 10 minuten Tears of the Kingdom

Nintendo zegende ons met 10 minuten gameplay van de aankomende The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. In de video zagen we een hoop nieuwe abilities van Link. Die kan bijvoorbeeld stukken rots die gevallen zijn terugplaatsen door zijn 'recall' ability. En met 'ascend' kan hij door het plafond klimmen. Die twee abilities zorgen ervoor dat bergen beklimmen minder stressvol wordt. De grootste impact op de gameplay komt waarschijnlijk door de ‘fuse’ ability. Die zorgt dat je objecten kan combineren zoals een wapen en een steen, maar ook een boomstam en een ventilator. Zo kan je bijvoorbeeld een primitieve speedboot maken. De 10 minuten gameplay toonde veel variatie en veel mogelijkheden, wat nog maar eens bewijst dat Nintendo weet wat ze moeten doen met hun franchise.

05 Geen E3 dit jaar

‘t Is gebeurd. E3 2023 werd geannuleerd. Wat de grote comeback moest worden met de eerste online én offline editie sinds 2019, eindigt in mineur. Nintendo, Microsoft, Sony & EA hadden al hun afwezigheid op het evenement bevestigd. En nu ook Ubisoft zijn deelname afzegt, is de doodsteek gegeven voor het ooit grootste gaming event van het jaar. Er waren de afgelopen maanden genoeg signalen die deze uitkomst voorspelden. Al lijkt het niet het einde voor E3. De samenwerking tussen ReedPop en ESA blijft gaande, terwijl ze onderzoeken wat de toekomst kan zijn voor E3. Wie weet kunnen ze de volgende jaren de gloriedagen van het evenement terugbrengen.